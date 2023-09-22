Это оскорбительно: в Польше упрекнули украинских политиков и пригрозили последствиями

Политик напомнил, что и Украина и Польша на протяжении всей истории страдали от рф

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что сравнения Польши с россией, которые появились в заявлениях украинских политиков, являются чрезвычайно оскорбительными для польского общества. Для того чтобы восстановить доверительные отношения между странами, по его словам, понадобится очень много усилий.

Об этом Збигнев Рау написал в Twitter (X). Он сделал большую публикацию с размышлениями на тему ухудшения отношений Польши и Украины.

"Они (заявления, — ред.) ведут к глубокому переписыванию польского сознания в отношении Украины и украинцев, не только коллективного, но прежде всего индивидуального", — подчеркнул он.

Рау сказал, жители Польши удивлены, что поляки и русские "могут упоминаться в одном ряду как наносящие вред украинцам". Учитывая, что поляки спонтанно принимали украинских беженцев и слушали истории их судьбы.

"На протяжении веков Польша и Украина были жертвами российского империализма, который пытался подчинить нас, будь то в 1939 году в Польше, будь то в 2022 году в Украине, с помощью изнасилований, грабежей, депортаций и казней. Помощь нашего правительства Украине и украинцам стала возможной благодаря пониманию, сочувствию и симпатии к Украине почти каждой польской семьи. Мы считаем нынешнюю политику Украины не только вредной, болезненной, но, прежде всего, оскорбительной. Трудно предположить, что она скоро забудется. Именно поэтому она вредна для Украины. Мы все вместе можем многое от нее потерять", — написал министр иностранных дел Польши.

В то же время он упомянул, что Польша верит в победу Украины и не будет стоять в стороне. Однако для восстановления доверия потребуется много усилий.

"Но мы не позволим, чтобы отношениями с Польшей торговали во имя частных состояний и чужих интересов, враждебных Польше и Украине. Нужна будет титаническая работа, чтобы восстановить доверие польской общественности к доброй воле украинской власти", – резюмировал польский министр.

Напомним, на фоне напряженности, которая возникла между двумя странами на фоне запрета на ввоз украинского зерна в Польшу, польский президент Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим. "Каждый, кто хоть раз участвовал в спасении тонущего человека, знает, что такой человек опасен, он может затащить вас на глубину", — заявил он.

Вскоре президент Владимир Зеленский тоже сделал резкое заявление: "Тревожно видеть, как в настоящее время некоторые в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер. Может казаться, что они играют собственную роль, но они помогают подготовить сцену для московского актера".

Вскоре премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что его страна сейчас занимается собственным перевооружением и не ведет поставок оружия Украине. Однако через время добавил, что Варшава не намерена ставить под угрозу безопасность Украины.

Как сообщал "Телеграф", представитель польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша осуществляет поставки вооружения Украине, но лишь по ранее заключенным контрактам. Вместе с тем в стране продолжает действовать международный хаб помощи.

О том, кто виноват в эскалации между Украиной и Польшей, и при чем здесь выборы и россия, читайте в комментарии Игара Тышкевича "Телеграфу": Ситуация критическая, есть риск разрастания конфликта: эксперт о скандалах между Польшей и Украиной