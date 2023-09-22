Це образливо: у Польщі дорікнули українським політикам та пригрозили наслідками

Політик нагадав, що і Україна, і Польща протягом всієї історії страждали від рф

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що порівняння Польщі з росією, які з’явилися у заявах українських політиків, є надзвичайно образливими для польського суспільства. Для того, щоб відновити довірчі відносини між країнами, за його словами, знадобиться дуже багато зусиль.

Про це Збігнєв Рау написав у Twitter (X). Він зробив велику публікацію із роздумами на тему погіршення відносин Польщі та України.

"Вони (заяви, — ред.) ведуть до глибокого переписування польської свідомості щодо України та українців, не лише колективної, але насамперед індивідуальної", — наголосив він.

Рау сказав, жителі Польщі здивовані, що поляки та росіяни "можуть згадуватися в одному ряду як ті, що завдають шкоди українцям". З огляду на те, що поляки спонтанно приймали українських біженців та слухали історії їхньої долі.

"Протягом століть Польща та Україна були жертвами російського імперіалізму, який намагався підкорити нас, чи то у 1939-у році в Польщі, чи то у 2022-у році в Україні, за допомогою згвалтувань, грабежів, депортацій та страт. Допомога нашого уряду Україні та українцям стала можливою завдяки розумінню, співчуттю та симпатії до України майже кожної польської сім’ї. Ми вважаємо нинішню політику України не тільки шкідливою, болісною, але, перш за все, образливою. Важко припустити, що вона швидко забудеться. Саме тому вона є шкідливою для України. Ми всі разом можемо багато від неї втратити", — написав міністр закордонних справ Польщі.

Водночас він згадав, що Польща вірить у перемогу України та не стоятиме осторонь. Однак для відновлення довіри потрібно багато зусиль.

"Але ми не дозволимо, щоб відносинами з Польщею торгували заради приватних статків та чужих інтересів, ворожих Польщі та Україні. Потрібна буде титанічна робота, щоб відновити довіру польської громадськості до доброї волі української влади", – резюмував польський міністр.

Нагадаємо, на тлі напруженості, яка виникла між двома країнами через заборону на ввезення українського зерна до Польщі, польський президент Анджей Дуда порівняв Україну з потопаючим. "Кожен, хто хоч раз брав участь у порятунку людини, яка тоне, знає, що така людина небезпечна, вона може затягнути вас на глибину", — заявив він.

Незабаром президент Володимир Зеленський теж зробив різку заяву: "Тривожно бачити, як нині деякі в Європі підривають солідарність і влаштовують політичний театр, роблячи із зерна трилер. Може здаватися, що вони відіграють власну роль, але вони допомагають підготувати сцену для московського актора".

Незабаром прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що його країна зараз займається власним переозброєнням і не веде постачання зброї Україні. Однак згодом додав, що Варшава не має наміру ставити під загрозу безпеку України.

Як повідомляв "Телеграф", представник польського уряду Пьотр Мюллер заявив, що Польща здійснює постачання озброєння Україні, але лише за раніше укладеними контрактами. Водночас у країні продовжує діяти міжнародний хаб допомоги.

Про те, хто винен у ескалації між Україною та Польщею, і до чого тут вибори та росія, читайте у коментарі Ігара Тишкевіча "Телеграфу": Ситуація критична, є ризик розростання конфлікту: експерт про скандали між Польщею та Україною