Польща більше не дасть Україні зброю? Варшава прокоментувала слова Моравецького

Країна-сусідка виконує зобов’язання за раніше укладеними з Україною контрактами

Прес-секретар польського Кабміну Пьотр Мюллер заявив, що Польща здійснює лише раніше узгоджені поставки боєприпасів та озброєння Україні. Водночас у країні продовжує діяти міжнародний хаб допомоги.

Слова Мюллера цитує польське видання PAP. Він наголосив, що Польща дотримується умов усіх раніше підписаних з Україною контрактів щодо постачання озброєння. Мюллер додав, що "з української сторони з’явилася низка абсолютно неприйнятних заяв і дипломатичних жестів", наголосивши, що "Польща не сприймає такого роду невиправданих дій".

"У контексті питань про постачання озброєнь хотів би повідомити, що Польща здійснює лише заздалегідь узгоджені постачання боєприпасів та озброєння, у тому числі за контрактами, укладеними з Україною. Це, серед іншого, найбільший закордонний контракт, підписаний польською промисловістю зброї після 1989 року — на постачання гармати-гаубиці "Краб", — зазначив Мюллер.

Його слова стали коментарем до заяви прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького. 20 вересня в ефірі Polsat News він сказав, що Польща не надає Україні зброї, оскільки сама хоче озброюватися.

"Щоб не довелося захищатися, ти повинен мати чим захищатися – це принцип, якого ми дотримуємось, тому посилено розміщуємо військові замовлення", – наголосив Моравецький.

Він додав, що уряд зосереджений головним чином на модернізації та швидкому озброєнні польської армії. Країна хоче, щоб вона стала "однією з найсильніших армій Європи за дуже короткий час".

Водночас Моравецький наголосив, що Польща не має наміру перешкоджати функціонуванню логістичного центру під Жешувом. Через нього Україні надходить міжнародна військова допомога.

Нагадаємо, Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати обмеження на ввезення української сільгосппродукції до кількох прикордонних країн ЄС. При цьому Київ зобов’язали запровадити заходи щодо контролю за експортом. Своєю чергою влада Словаччини, Угорщини та Польщі заявила, що продовжує заборону в односторонньому порядку. Україна у зв’язку з цим звернулася зі скаргою до СОТ. Між нашою країною та Польщею, яка є однією з основних союзниць України, виникла сильна напруга.

Як повідомляв "Телеграф", у Польщі заявили про готовність до переговорів з Україною щодо експорту агропродукції. Як зазначив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, влада Варшави відкрита для переговорів щодо пошуку рішення, яке убезпечить ринок країни, захистить польських фермерів і допоможе Україні.