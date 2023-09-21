Польша больше не даст оружие Украине? Варшава прокомментировала слова Моравецкого

Страна-соседка выполняет обязательства по ранее заключенным с Украиной контрактам

Пресс-секретарь польского Кабмина Петр Мюллер заявил, что Польша осуществляет только ранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения Украине. Вместе с тем в стране продолжает действовать международный хаб помощи.

Слова Мюллера цитирует польское издание PAP. Он подчеркнул, что Польша соблюдает условия всех ранее подписанных с Украиной контрактов, касающихся поставок вооружения. Мюллер добавил, что "с украинской стороны появился ряд абсолютно неприемлемых заявлений и дипломатических жестов", подчеркнув, что "Польша не приемлет такого рода неоправданные действия".

"В контексте вопросов о поставках вооружений хотел бы сообщить, что Польша осуществляет только заранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе по контрактам, заключенным с Украиной. Это, среди прочего, крупнейший зарубежный контракт, подписанный польской оружейной промышленностью после 1989 года — на поставку пушки-гаубицы "Краб", — отметил Мюллер.

Его слова стали комментарием к заявлению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. 20 сентября в эфире Polsat News, он сказал, что Польша не предоставляет Украине оружие, поскольку сама хочет вооружаться.

"Чтобы не пришлось защищаться, ты должен иметь, чем защищаться – это принцип, которого мы придерживаемся, поэтому усиленно размещаем военные заказы", – отметил Моравецкий.

Он добавил, что правительство сосредоточено главным образом на модернизации и быстром вооружении польской армии. Страна хочет, чтобы она стала "одной из сильнейших армий Европы за очень короткое время".

Вместе с тем, Моравецкий подчеркнул, что Польша не намерена препятствовать функционированию логистического центра под Жешувом. Через него Украине поступает международная военная помощь.

Напомним, Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС. При этом Киев обязали ввести меры по контролю за экспортом. В свою очередь власти Словакии, Венгрии и Польши заявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. Между нашей страной и Польшей, которая является одной из основных союзниц Украины, возникло сильное напряжение.

Как сообщал "Телеграф", в Польше заявили о готовности к переговорам с Украиной по экспорту агропродукции. Как отметил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, власти Варшавы открыты для переговоров по поиску решения, которое обезопасит рынок страны, защитит польских фермеров и поможет Украине.