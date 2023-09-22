"Не потрібно концертів": Зеленський емоційно прокоментував суперечку з Польщею

"Пристрасті навколо зерна" тривають

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обрала юридичний шлях для вирішення ситуації із забороною імпорту свого зерна. Мета лише у тому, щоб наша країна отримала економічні компенсації.

Про це він сказав під час спілкування із українськими журналістами у Вашингтоні, слова президента цитує Freedom. Зеленський наголосив, що при всій повазі до поляків він має захищати українські інтереси.

"Кілька місяців економічних втрат прораховані — це сотні мільйонів. Але відносини між нашими країнами дорожчі за ті місяці, які були. Від цієї блокади страждала тільки Україна, ніхто більше", — наголосив глава держави.

За його словами, існувала домовленість із конкретною датою. Польща, Угорщина, Словаччина Болгарія та Румунія мали скасувати заборону на імпорт українського зерна 15 вересня.

"Була така домовленість. І всі зрозуміли, що якщо після цієї дати буде блокада, Україна обирає юридичний процес. Це не новина. Не треба робити політичного концерту. Це цивілізоване рішення для того, щоб українці отримали суто економічні компенсації", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія вирішила не продовжувати обмеження на ввезення української сільгосппродукції до кількох прикордонних країн ЄС. При цьому Київ зобов’язали запровадити заходи щодо контролю за експортом. Своєю чергою влада Словаччини, Угорщини та Польщі заявила, що продовжує заборону в односторонньому порядку. Україна у зв’язку з цим звернулася зі скаргою до СОТ. Між нашою країною та Польщею, яка є однією з основних союзниць України, виникла сильна напруга.

Раніше "Телеграф" розповідав, що міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що порівняння Польщі з росією, які з’явилися у заявах українських політиків, є надзвичайно образливими для польського суспільства. Щоб відновити довірчі відносини між країнами, за його словами, знадобиться дуже багато зусиль.

Про те, хто винен у ескалації між Україною та Польщею, і до чого тут вибори та росія, читайте у коментарі Ігара Тишкевіча "Телеграфу" : Ситуація критична, є ризик розростання конфлікту: експерт про скандали між Польщею та Україною