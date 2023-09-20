Байден готовит мощный пакет помощи Украине: вокруг ATACMS интрига, но точно будет "пара новинок"

Все ведомства США одобрили передачу ракет ATACMS Украине, но Байден может все изменить

Ожидается, что Джо Байден объявит о новом пакете военной помощи для Украины после встречи с Владимиром Зеленским завтра, 21 сентября. По информации некоторых источников, США передадут тактическую ракету ATACMS, однако мнения на этот счет расходятся.

О новой помощи для Украины сообщил в своем Twitter журналист украинской службы "Голоса Америки" Остап Ярош. Однако, что именно войдет в новый пакет помощи, он не уточнил.

"Джо Байден планирует объявить о значительном пакете военной помощи Украине уже завтра, во время визита Зеленского в Белый дом. Это тоже подтверждают наши источники", — написал Остап Ярош.

Ранее иностранные СМИ писали, что в администрации Байдена задумываются над тем, чтобы удовлетворить запрос Украины и передать тактические ракеты ATACMS уже этой осенью. А Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что Украина и США "на финишной прямой" по поставке дальнобойных ракет ATACMS

"Мы на финишной прямой, я в этом уверен", – заявил украинский президент.

Но корреспондент Белого дома и ведущая FoxNews Жаки Генрих утверждает, что ведомства США не пришли к единому мнению на этот счет. Но Силы обороны могут получить несколько "новинок".

"Зеленский не покинет Белый дом с новым обещанием США предоставить ATACMS, ракеты большой дальности, к которым Украина стремится. Однако Украина получит значительный пакет, который поможет с долгосрочными и краткосрочными возможностями, включая одну-две новинки", — написала журналист.

В то же время американское издание Foreign Policy со ссылкой на слова анонимного помощника Конгресса США сообщает, что все без исключения американские ведомства согласились отправить Украине тактическую ракету ATACMS.

"Если этого не произойдет, то это потому, что сам президент Джо Байден сказал "нет", — говорится в заявлении.

Также издание добавило, что в США по-прежнему опасаются, что россия может пойти на эскалацию конфликта, поэтому осторожно подходят к поставкам оружия.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина может получить истребители Mirage от Франции. Соглашение двух стран на этот счет стремительно продвигается вперед.