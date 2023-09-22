Допрос у Маккарти и совсем другой прием. Визит Зеленского в США в глазах западных СМИ

Президент пообщался с республиканцами на Капитолийском холме и отвечал на острые вопросы

Год назад Зеленского встретили в Конгрессе совсем другим приемом — это первое, на что обратили внимание западные медиа, освещая новый визит украинского президента в Соединенные Штаты, где он посетил заседание ООН в Нью-Йорке и Вашингтон. На этот раз украинскому президенту пришлось убеждать республиканцев на Капитолийском холме и отвечать на вопрос о том, как была использована предварительная помощь.

В любом случае помощь США все же оказали — президент США Джо Байден утвердил очередной пакет военной помощи в 325 млн долларов, который выделят из остатков бюджета в текущем финансовом году (заканчивается 30 сентября). В пакете помощи не было ракет ATACMS с дальностью 300 км, в то же время пришлют боеприпасы к HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе кассетные DPICM, а также много средств противовоздушной обороны: ракеты воздух-воздух AIM-9M, крупнокалиберные. дронами и полевые зенитно-ракетные комплексы.

Появляются трещины: Guardian о визите

Издание The Guardian пишет, что Зеленский работал над усилением поддержки Украины со стороны США. "Украинского лидера встретили гораздо тише, чем в случае с "овациями для героя" в прошлом году в Конгрессе, но он получил в целом одобрительные комментарии по поводу следующего раунда помощи. Президент США Джо Байден выразил свою обеспокоенность Конгрессом. Усиление противодействия дальнейшему финансированию со стороны республиканцев в Конгрессе" грозит новым голосованием за финансирование для Украины Визит состоялся в тот момент, когда просьба Байдена к Конгрессу о дополнительных 24 миллиардах долларов на военные и гуманитарные нужды Украины висит на волоске, что может привести к задержкам или сокращениям.

The Guardian о спорах в Конгрессе

В четверг администрация объявила еще 325 миллионов долларов на президентскую помощь для Украины. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что пакет будет включать в себя дополнительную ПВО, артиллерийские боеприпасы, кассетные боеприпасы и другое вооружение.

Также издание подчеркнуло, что Байден призвал мировых лидеров твердо поддерживать Украину, даже когда он сталкивается с внутриполитическими противоречиями на дому. Зеленский сталкивается с вызовами в Европе, поскольку появляются трещины в том, что было преимущественно объединенным стоящим за Украиной западным альянсом. Премьер-министр Польши заявил, что его страна больше не посылает оружие в Украину.

CNN: Маккарти не разрешил Зеленскому выступить в Конгрессе

Спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти решил не присоединяться к лидеру меньшинства в Палате представителей, демократу Хакиму Джеффрису, поздравляя Зеленского, когда тот прибыл. По данным CNN, Маккарти также отклонил прошение Зеленского о совместном заседании Конгресса, как это произошло во время первого визита Зеленского в Вашингтон минувшей зимой, заявив, что для этого не было времени в короткие сроки.

"Зеленский был избран в Конгресс? Он наш президент? Я так не думаю. У меня есть вопрос, где отчетность о деньгах, которые мы уже потратили? Каков это план победы?" – спросил Маккарти.

CNN: Зеленский столкнулся с более расколотой Республиканской партией

Спикер нижней палаты американского парламента, республиканец Кевин Маккарти отказался прямо ответить журналистам, когда именно вопросы помощи Киеву вынесут на рассмотрение конгрессменов. Маккарти также избегал появления вместе с Зеленским перед прессой и не пустил фотографов в зал, где проходила встреча с украинским президентом.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер рассказал журналистам, что во время встречи с ним Зеленский предупредил об опасности задержек с выделением финансирования.

Axios: Встреча с Маккарти была прямой

Издание Axios со ссылкой на источники написало, что встреча Зеленского с Маккарти и другими членами Палаты представителей была "очень открытой и прямой". Мол, разочаровали президента Украины не только республиканцы, но и демократы. Да, администрация Байдена до сих пор не одобрила поставки ATACMS. При этом Axios отмечает, что Белый дом и большинство сенаторов также едины в поддержке Украины.

Ссылаясь на собственный источник, издание пишет, что Зеленский был в определенном смысле вдохновлен тем, что услышал от американских законодателей. При этом глава Украины покинул Капитолий с реальным пониманием ситуации по процессу выделения помощи.

WP о допросе Маккарти

The Washington Post назвало самой тяжелой встречей во время поездки Зеленского в Вашингтон разговор с Маккарти. Он засыпал президента вопросами, связанными с подотчетностью, стратегией и тактикой, сообщает издание со ссылкой на источники. Маккарти обратил внимание на то, насколько открытым может быть конфликт и ответственно ли украинская армия использует предоставленное США оружие.

"Жесткие допросы Маккарти украинцы не воспринимали как изоляционистские или политизированные, сообщили люди, знакомые со встречей. Киев рассматривает Маккарти как участливую, хотя и робко настроенную фигуру, ораторство которой находится под огромным напряжением. Обе стороны считают, что встреча была продуктивной. по падению поддержки среди республиканцев Палаты представителей", — передает издание.

Республиканец выразил благодарность за руководство Зеленского, одобряя его усилия по искоренению коррупции путем замены министра обороны и устранения других чиновников, работающих в сфере оборонных закупок, изменения, которые, по словам Маккарти, были "запрошенными". А некоторые союзники Маккарти предположили, что он благосклонно настроен на то, чтобы предоставить Украине больше оружия.

Ранее Телеграф рассказывал, в чем выиграл и проиграл украинский лидер во время своего американского вояжа. Да, Украина получила четкий сигнал о продолжении поддержки Украины со стороны США.