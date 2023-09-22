Допит у Маккарті та зовсім інший прийом. Візит Зеленського у США в очах західних ЗМІ

Президент поспілкувався з республіканцями на Капітолійському пагорбі та відповідав на гострі питання

Рік тому Зеленського зустрів у Конгресі зовсім інший прийом — це перше на що звернули увагу західні медіа, висвітлюючи новий візит українського президента до Сполучених Штатів, де він відвідав засідання ООН у Нью-Йорку та Вашингтон. Цього разу український президент мусив переконувати республіканців на Капітолійському пагорбі та відповідати на запитання про те, як була використана попередня допомога.

У будь-якому випадку, США допомогу все ж надали — президент США Джо Байден затвердив черговий пакет воєнної допомоги у 325 млн доларів, який виділять із залишків бюджету у поточному фінансовому році (закінчується 30 вересня). У пакеті допомоги не було ракет ATACMS з дальністю 300 км, водночас надішлють боєприпаси до HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм, у тому числі касетні DPICM, а також багато засобів протиповітряної оборони: ракети повітря-повітря AIM-9M, великокаліберні кулемети для боротьби з дронами та польові зенітно-ракетні комплекси.

З'являються тріщини: Guardian про візит

Видання The Guardian пише, що Зеленський працював над посиленням підтримки України з боку США. "Українського лідера зустріли набагато тихіше, ніж у разі з "оваціями для героя" минулого року в Конгресі, але він отримав загалом схвальні коментарі щодо наступного раунду допомоги. Президент США Джо Байден висловив свою стурбованість Конгресом. Посилення протидії подальшому фінансуванню з боку республіканців у Конгресі загрожує новим голосуванням за фінансування для України. Візит відбувся в той момент, коли прохання Байдена до Конгресу про додаткові 24 мільярди доларів на військові та гуманітарні потреби України висить на волосині. Це може призвести до затримок або скорочень.

The Guardian про суперечки у Конгресі

У четвер адміністрація оголосила ще 325 мільйонів доларів президентської допомоги для України. Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що пакет включатиме додаткову ППО, артилерійські боєприпаси, касетні боєприпаси та інше озброєння.

Також видання підкреслило, що Байден закликав світових лідерів твердо підтримувати Україну, навіть коли він стикається з внутрішньополітичними суперечностями вдома. Зеленський стикається з викликами в Європі, оскільки з’являються тріщини в тому, що було переважно об’єднаним західним альянсом, що стояв за Україною. Прем'єр-міністр Польщі заявив, що його країна більше не надсилає зброю в Україну.

CNN: Маккарті не дозволив Зеленському виступити у Конгресі

Спікер Палати представників республіканець Кевін Маккарті вирішив не приєднуватися до лідера меншості в Палаті представників, демократа Хакіма Джеффріса, вітаючи Зеленського, коли той прибув. За даними CNN, Маккарті також відхилив прохання Зеленського про спільне засідання Конгресу, як це сталося під час першого візиту Зеленського до Вашингтона минулої зими, заявивши, що для цього не було часу в короткий термін.

"Зеленський був обраний у Конгрес? Він наш президент? Я так не думаю. У мене є запитання щодо того, де звітність про гроші, які ми вже витратили? Який це план перемоги?" – запитав Маккарті.

CNN: Зеленський зіткнувся з більш розколотою Республіканською партією

Спікер нижньої палати американського парламенту, республіканець Кевін Маккарті відмовився прямо відповісти журналістам, коли саме питання допомоги Києву винесуть на розгляд конгресменів. Маккарті також уникав появи разом з Зеленським перед пресою і не пустив фотографів до зали, де проходила його зустріч з українським президентом.

Лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер розповів журналістам, що під час зустрічі з ним Зеленський попередив про небезпеку затримок із виділенням фінансування.

Axios: Зустріч з Маккарті була прямою

Видання Axios із посиланням на джерела написало, що зустріч Зеленського з Маккарті та іншими членами Палати представників була "дуже відкритою та прямою". Мовляв, розчарували президента України не лише республіканці, а й демократи. Так, адміністрація Байдена досі не схвалила постачання ATACMS. При цьому Axios зазначає, що Білий дім і більшість сенаторів так само єдині в підтримці України.

Посилаючись на власне джерело, видання пише, що Зеленський був у певному сенсі натхненний тим, що почув від американських законодавців. При цьому глава України залишив Капітолій з реальним розумінням ситуації щодо процесу виділення допомоги.

WP про допит Маккарті

The Washington Post назвало найважчою зустріччю під час поїздки Зеленського до Вашингтона розмову із Маккарті. Той засипав президента питаннями, пов’язаними з підзвітністю, стратегією та тактикою, повідомляє видання із посиланням на джерела. Маккарті звернув увагу на те, наскільки відкритим може бути конфлікт і чи відповідально українська армія використовує надану США зброю.

"Жорсткі допити Маккарті українці не сприймали як ізоляціоністські чи політизовані, повідомили люди, знайомі з зустріччю. Київ розглядає Маккарті як співчутливу, хоч і боязко налаштовану фігуру, ораторство якої перебуває під величезною напругою. Обидві сторони вважають, що зустріч була продуктивною, попри хвилювання України щодо падіння підтримки серед республіканців Палати представників", — передає видання.

Республіканець висловив вдячність за керівництво Зеленського, схвалюючи його зусилля з викорінення корупції шляхом заміни міністра оборони та усунення інших чиновників, які працюють у сфері оборонних закупівель, зміни, які, за словами Маккарті, були "запитаними". А деякі союзники Маккарті припустили, що він прихильно налаштований на те, щоб надати Україні більше зброї.

Раніше "Телеграф" розповідав, у чому виграв та програв український лідер під час свого американського вояжу. Так, Україна отримала чіткий сигнал щодо продовження підтримки України з боку США.