Американський вояж Зеленського: у чому виграв та програв український лідер

У США було зроблено багато значних заяв та проведено багато переговорів

Президент України Володимир Зеленський після виступів у Нью-Йорку на Генасамблеї та в Раді безпеки ООН провів низку зустрічей у Вашингтоні. Він поспілкувався з американським військовим керівництвом, конгресменами та президентом США Джо Байденом.

Експерти проаналізували для "Телеграфу" підсумки американського вояжу Зеленського. Що одразу впадає у вічі, а що є не дуже очевидним?

Латаючи лінії розлому, посилив одну з них

Ексдипломат, політичний експерт, заступник командира роти добровольчого формування Бориспільської місцевої територіальної громади № 1 Вадим Трюхан вважає, що поїздка Зеленського до США відбулася у дуже вдалий час.

"Намітилися певні лінії непорозуміння у форматі Київ — Вашингтон, Київ — Лондон, Київ — Варшава. Загалом Київ — Захід. Ці лінії виникли, зокрема, через завищені очікування — як в українському керівництві, так і в суспільстві щодо обсягів військової (і не тільки) допомоги від партнерів. Своєю чергою, деякі західні ЗМІ та політики роздмухують тему недостатньої вдячності України", — зазначає експерт.

На цьому тлі, продовжує він, і проходили переговори Зеленського у Нью-Йорку та Вашингтоні з низкою наших партнерів, а також його публічні виступи.

"З позитиву — добре, що український президент мав повноцінну зустріч із Байденом не десь на полях Генасамблеї ООН, а саме у Білому домі. Чудово й те, що Зеленський зустрівся з лідерами демократів та республіканців. І, звісно, приємний момент, що під час цього візиту виділено черговий пакет військової допомоги Україні з боку США (хоч там поки що немає очікуваних нами ракет ATACMS). Він орієнтований на можливості нашої країни як продовжувати наступальні операції, так і протистояти російським ракетним та дроновим атакам, спрямованим на ураження енергооб’єктів".

Серйозним негативом Вадим Трюхан називає те, що Зеленський з найвищої світової трибуни на Генасамблеї ООН фактично побив горшки з Польщею, назвавши її дії щодо українського зерна чи не підіграванням росії.

"На мій погляд — це наслідок слабкості міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який зовсім не впливає на політичні заяви, які робить Зеленський. Наслідки цієї нерозбірливості у висловлюваннях будуть дуже болючими для України. Ми вже їх побачили. Звучать різкі заяви польської сторони", зокрема у ракурсі постачання озброєння Україні. Можуть постраждати наші біженці, які проживають у Польщі. Це дуже погано. Вважаю, що Зеленський має якнайшвидше вжити необхідних заходів, щоб згладити цю ситуацію", — наголошує експерт.

"Зеленському настав час змінити ставлення до української дипломатії. І покладатися не на своїх радників та помічників, а на професійних дипломатів — з досвідом роботи на різних рівнях", — упевнений Вадим Трюхан.

Важливий стратегічний момент

Викладач Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, експерт з міжнародної політики Петро Олещук наголошує, що це був комплексний візит. Він передбачав не лише зустрічі з політичним керівництвом США, представниками Конгресу, а й виступи на Генасамблеї ООН, на Раді Безпеки ООН. Плюс — низка зустрічей з іншими світовими лідерами на полях ГА ООН.

"У цьому контексті, безумовно, візит пройшов досить продуктивно. Було зроблено багато значних заяв, проведено багато переговорів", — вважає політолог.

Щодо візиту саме до Вашингтона та зустрічей там, то найзначнішими, на думку експерта, стали заяви Зеленського про те, що Україна та США займуться спільним виробництвом зброї.

"Це новий етап відносин між нашими країнами, покликаний забезпечити стратегічне партнерство, зміцнити захист України", — пояснює Петро Олещук.

Він зауважує, що візит відбувався у непростих умовах із погляду американської політики.

"До виборів президента ще понад рік, але в США з цього приводу вже загострюється політична боротьба. На цьому тлі трампістське крило Республіканської партії фактично заблокувало роботу Конгресу. І це ускладнює питання не лише фінансової підтримки України, а й функціонування американського уряду. З 1 жовтня починається новий фінансовий рік, а провести бюджет поки що не вдається. І це ускладнює багато чого", — наголошує політолог.

Але, зазначає він, ми отримали чіткий сигнал щодо продовження підтримки України з боку США. Щобільше, виходячи з того, що ми спільно вироблятимемо озброєння, ця підтримка поглиблюється, стає системнішою.

"Подібні візити — це не про якісь тактичні рішення (вони можуть затверджуватись на іншому рівні), а про стратегію. І стратегічно Україна залишається партнером США. Це, на мою думку, головний підсумок візиту Зеленського до Сполучених Штатів", — констатує Петро Олещук.