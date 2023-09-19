Терористам заборонено володіти ядеркою: Зеленський в ООН висловився про ядерні погрози росії

Глава України наголосив, що сьогодні росія перетворює на зброю абсолютно все

Президент України Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН та прокоментував ядерне роззброєння України. За його словами, саме росія та країна, яку потрібно було позбавити ядерної зброї.

Про це український президент написав у своєму Telegram-каналі. Він зазначив також, що росія поки не застосувала ядерну зброю, але вона також перетворює на зброю інші звичні для багатьох речі.

Зеленський наголосив, що 1994 року, коли було підписано Будапештський меморандум, Україна віддала третій за величиною ядерний арсенал. Світ тоді вирішив, що зберігати цей потенціал має росія, але помилився.

"Подальша історія довела, що саме росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще тоді, у 1990-х. росія заслуговує на роззброєння і зараз: терористи не мають права володіти ядерною зброєю", — заявив президент України.

Також Володимир Зеленський наголосив, що поки ядерна зброя залишається на своїх місцях, масове знищення набирає обертів. Путінський режим перетворює на зброю багато інших речей, які використовує не лише проти України, а й проти інших країн.

"Є багато конвенцій, які обмежують володіння та розповсюдження зброї, але не існує реальних обмежень на використання продовольства, енергії та інших речей як зброї", — зазначив глава держави.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Джо Байден під час виступу перед Генасамблеєю ООН пояснив, чому світ має підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією та засудив вихід росії з угоди про СНО.