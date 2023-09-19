Террористам запрещено владеть ядеркой: Зеленский в ООН высказалсяо ядерных угрозах россии

Глава Украины подчеркнул, что сегодня россия превращает в оружие абсолютно все

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН и прокомментировал ядерное разоружение Украины. По его словам, именно россия та страна, которую нужно было лишить ядерного оружия.

Об этом украинский президент написал в своем Telegram-канале. Он отметил также, что россия пока не применила ядерное оружие, но она также превращает в оружие другие привычные для многих вещи.

Зеленский подчеркнул, что в 1994 году, когда был подписан Будапештский меморандум, Украина отдала третий по величине ядерный арсенал. Мир тогда решил, что хранить этот потенциал должна россия, но ошибся.

"Дальнейшая история доказала, что именно россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще тогда, в 1990-х. россия заслуживает разоружения и сейчас: террористы не имеют права владеть ядерным оружием", — заявил президент Украины.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что пока ядерное оружие остается на своих местах, массовое уничтожение набирает обороты. Путинский режим превращает в оружие многие другие вещи, которые использует не только против Украины, но и против других стран.

"Есть много конвенций, которые ограничивают владение и распространение оружия, но не существует реальных ограничений на использование продовольствия, энергии и других вещей в качестве оружия", — отметил глава государства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Джо Байден во время выступления перед Генассамлеей ООН объяснил, почему мир должен поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией и осудил выход россии из соглашения о СНВ.