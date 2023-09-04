"Не существует такого ядерного оружия...": Резников обнадежил украинцев

В 1998 году россияне предпринимали последнее испытание ядерного оружия в Казахстане на полигоне, а потому неизвестно, в каком состоянии оно вообще находится сейчас

Уже довольно привычно, что россия бряцает ядерным оружием, но стоит учесть, что Украина — это большая территория и не существует такого ЯО, которое могло бы уничтожить нашу страну.

Об этом подавший заявление об отставке министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью "Укринформу". Один из главных вопросов также — в каком состоянии у страны-агрессора находится то самое ЯО.

"Не существует ядерного оружия, которое уничтожит такую большую страну, у нас большая территория. Еще вопрос, в каком она у них состоянии. В 1998 году россияне предпринимали последнее испытание ядерного оружия в Казахстане на полигоне", — отметил он.

По мнению Резникова, ни одна ядерная бомба не сможет справиться с сопротивлением украинского народа.

"Смотрите, те преступления, которые они совершили на востоке Украины и на юге, где преимущественно жило русскоязычное население — Харьковщина, Волноваха, Мариуполь, там большинство людей говорили по-русски, мы же вами это знаем, они их ненавидят, они сопротивляются, ребята воюют, потому что россияне – враги, им никто не простит, им никто не подарит", — подчеркнул министр обороны.

Также он подчеркнул, что для подрастающего поколения россияне — это враги. Они уже прокляты на десятилетия для всего мира. Резников считает, что проклятые выиграть не могут, это невозможно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, откуда Украина может получить ядерное оружие, не производя его.