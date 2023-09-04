"Не існує такої ядерної зброї...": Резніков обнадіяв українців

1998 року росіяни робили останнє випробування ядерної зброї в Казахстані на полігоні, а тому невідомо, в якому стані вона взагалі знаходиться зараз

Вже досить звично, що росія брязкає ядерною зброєю, але варто врахувати, що Україна — це велика територія і не існує такої ЯЗ, яка могла б знищити нашу країну.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков, який подав заяву про відставку, розповів в інтерв’ю "Укрінформу". Одне з головних питань також — у якому стані у країни-агресора є та сама ЯЗ.

"Не існує ядерної зброї, яка знищить таку велику країну, у нас велика територія. Ще питання, в якому вона у них стані. 1998 року росіяни робили останнє випробування ядерної зброї в Казахстані на полігоні", — зазначив він.

На думку Резнікова, жодна ядерна бомба не зможе впоратися з опором українського народу.

"Дивіться, ті злочини, які вони скоїли на сході України та на півдні, де переважно жило російськомовне населення — Харківщина, Волноваха, Маріуполь, там більшість людей говорили російською, ми ж вами це знаємо, вони їх ненавидять, вони опираються, хлопці воюють, бо росіяни – вороги, їм ніхто не пробачить, їм ніхто не подарує", — наголосив міністр оборони.

Також він наголосив, що для підростаючого покоління росіяни – це вороги. Вони вже прокляті на десятиліття для всього світу. Резніков вважає, що прокляті виграти не можуть, це неможливо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що секретар РНБО Олексій Данілов розповів, звідки Україна може отримати ядерну зброю, не виробляючи її.