Американский вояж Зеленского: в чем выиграл и проиграл украинский лидер

В США было сделано много значимых заявлений и проведено много переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский после выступлений в Нью-Йорке на Генассамблее и в Совбезе ООН провел череду встреч в Вашингтоне. Он пообщался с американским военным руководством, конгрессменами и президентом США Джо Байденом.

Эксперты проанализировали для "Телеграфа" итоги американского вояжа Зеленского. Что сразу бросается в глаза, а что является не очень очевидным?

Латая линии разлома, усугубил одну из них

Экс-дипломат, политический эксперт, замкомандира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан считает, что поездка Зеленского в США произошла в очень подходящее время.

"Наметились определенные линии недопонимания в формате Киев — Вашингтон, Киев — Лондон, Киев — Варшава. В целом Киев — Запад. Эти линии возникли в том числе из-за завышенных ожиданий — как в украинском руководстве, так и в обществе — касательно объемов военной (и не только) помощи от партнеров. В свою очередь, некоторые западные СМИ и политики раздувают тему недостаточной благодарности Украины", — отмечает эксперт.

На этом фоне, продолжает он, и проходили переговоры Зеленского в Нью-Йорке и Вашингтоне с рядом наших партнеров, а также его публичные выступления.

"Из позитива — хорошо, что украинский президент имел полноценную встречу с Байденом не где-то на полях Генассамблеи ООН, а именно в Белом доме. Замечательно и то, что Зеленский встретился с лидерами демократов и республиканцев. И, конечно, приятный момент, что во время этого визита выделен очередной пакет военной помощи Украине со стороны США (хоть там пока нет ожидаемых нами ракет ATACMS). Он ориентирован на возможности нашей страны как продолжать наступательные операции, так и противостоять российским ракетным и дроновым атакам, направленным на поражение энергообъектов".

Серьезным негативом Вадим Трюхан называет то, что Зеленский с высшей мировой трибуны на Генассамблее ООН фактически побил горшки с Польшей, назвав ее действия в отношении украинского зерна едва ли не подыгрыванием россии.

"С моей точки зрения — это следствие слабости министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который совершенно не влияет на политические заявления, которые делает Зеленский. Последствия этой неразборчивости в выражениях будут очень болезненными для Украины. Мы уже их увидели. Звучат резкие заявления польской стороны, в том числе в ракурсе поставок вооружений Украине. Могут пострадать наши беженцы, проживающие в Польше. Это очень плохо. Считаю, что Зеленский должен как можно быстрее предпринять необходимые меры, чтобы сгладить эту ситуацию", — акцентирует эксперт.

"Зеленскому пора изменить отношение к украинской дипломатии. И полагаться не на своих советников и помощников, а на профессиональных дипломатов — с опытом работы на разных уровнях", — уверен Вадим Трюхан.

Важный стратегический момент

Преподаватель Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук акцентирует, что это был комплексный визит. Он предусматривал не только встречи с политическим руководством США, с представителями Конгресса, но и выступления на Генассамблее ООН, на Совете безопасности ООН. Плюс — ряд встреч с другими мировыми лидерами на полях ГА ООН.

"В этом контексте, безусловно, визит прошел достаточно продуктивно. Было сделано много значимых заявлений, проведено много переговоров", — считает политолог.

Что касается визита именно в Вашингтон и встреч там, то наиболее значительными, по мнению эксперта, стали заявления Зеленского о том, что Украина и США займутся совместным производством оружия.

"Это — новый этап отношений между нашими странами, призванный обеспечить стратегическое партнерство, укрепить защиту Украины", — поясняет Петр Олещук.

Он обращает внимание, что визит проходил в непростых условиях с точки зрения американской политики.

"До выборов президента еще более года, но в США по этому поводу уже обостряется политическая борьба. На этом фоне трампистское крыло Республиканской партии фактически заблокировало работу Конгресса. И это осложняет вопрос не только финансовой поддержки Украины, но и функционирование американского правительства. С 1 октября начинается новый финансовый год, а провести бюджет пока не удается. И это усложняет многое", — подчеркивает политолог.

Но, отмечает он, мы получили четкий сигнал о продолжении поддержки Украины со стороны США. Более того, исходя из того, что мы станем совместно производить вооружения, данная поддержка углубляется, становится более системной.

"Подобные визиты — это не о каких-то тактических решениях (они могут утверждаться на другом уровне), а о стратегии. И стратегически Украина остается партнером США. Это, с моей точки зрения, главный итог визита Зеленского в Соединенный Штаты", — констатирует Петр Олещук.