"Будет трудно поддерживать...": в Польше сделали тревожное заявление о помощи Украине

Польша и в дальнейшем хотела бы поддерживать Украину, но есть один важный фактор, влияющий на это

На фоне кризиса вокруг украинского агроимпорта уровень поддержки со стороны Польши может сократиться. Это случится в том случае, если не будет поддержки польского народа в этом вопросе.

Такое заявление в интервью PAP сделал Польский министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк. По его словам, правительство страны остается неумолимым в вопросе запрета на импорт, учитывая интересы фермеров.

"Действия Украины не производят на нас впечатление… но они производят определенное впечатление на польское общественное мнение. Это видно из опросов, по уровню общественной поддержки дальнейшей помощи Украине. И это вредит самой Украине", – сказал Шинковский вель Сенк.

Он объяснил, что отсутствие должного уровня поддержки помощи Украине у общественности в том же объеме, как и раньше, будет означать, что ее придется сократить.

"Мы хотели бы и в дальнейшем поддерживать Украину, но – чтобы это было возможно – мы должны иметь поддержку польского народа в этом вопросе. Поэтому, если не будет поддержки со стороны польского народа, нам будет трудно продолжать поддерживать Украину так, как мы это делали до сих пор", – заявил министр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 12 сентября Польша продлила запрет на ввоз на территории страны агропродукции из Украины. В свою очередь украинский премьер Денис Шмыгаль сделал заявление насчет того, что Украина в связи с этим вынуждена будет обращаться в арбитраж ВТО по поводу компенсации ущерба.