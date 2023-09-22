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"Ось і лендліз прийшов": США передали Україні давні сокири та мечі, українці сумно жартують (фото)

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Повернення артефактів Україні Новина оновлена 22 вересня 2023, 12:33
Повернення артефактів Україні. Фото president.gov.ua

Антикварні речі вилучено у росіян, які незаконно ввезли їх до США

Під час візиту президента Володимира Зеленського до США він взяв участь у церемонії повернення Україні культурних цінностей, вкрадених росією з тимчасово окупованих територій. Йдеться про сокири XVII століття, скіфські мечі тощо.

Про це повідомляє Офіс президента. У присутності Зеленського Міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас та посол України в США Оксана Маркарова підписали відповідний сертифікат передачі українських артефактів, конфіскованих правоохоронцями США.

"Щоразу, коли щось повертається в Україну, щось вкрадене росіянами, це означає повернення життя та справедливості, що дуже важливо", — зазначив Зеленський.

Артефакти, передані США Україні

У червні 2022 року Митно-прикордонна служба США затримала антикварний артефакт, який після проведення відповідного дослідження було визначено як залізну сокиру XVII століття з молотком на задній частині. Його незаконно вивезли з України та доставили до США.

Крім того, тоді ж було вилучено артефакти, які незаконно ввезені до США з Росії. Серед них були три залізні сокири XVII століття, три кирки XVII століття, два залізні скіфські мечі-акінаки VI століття до нашої ери, а також залізний наконечник списа, датований приблизно з 500 по 1200 рік до нашої ери.

У мережі іронізують із приводу цієї "зброї", яку Україна отримала від Сполучених Штатів. "Це типу лендліз який нам обіцяли щоб з орками воювати? Як вчасно і як доречно! Дякую", "Це може і зброя, але не та, що нам потрібна", "Поставка озброєння від США. Давнішої не знайшлося. Буде з чим воювати" "Це замість атакамсів дали сокири та мечі, луків не було", — пишуть коментатори.

Як повідомляв "Телеграф", у ході візиту Зеленського до США країна не лише підтвердила свою всебічну підтримку Україні, а й оголосила про новий пакет військової допомоги на суму 325 млн доларів. До нього увійдуть боєприпаси, в тому числі для ППО та HIMARS, системи протиповітряної оборони Avenge та багато іншого.

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#США #Артефакти #Володимир Зеленський