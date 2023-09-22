"Вот и лендлиз пришел": США передали Украине древние топоры и мечи, украинцы грустно шутят (фото)

Антикварные вещи были изъяты у россиян, которые незаконно ввезли их в США

Во время визита президента Владимира Зеленского в США он принял участие в церемонии возвращения Украине культурных ценностей, украденных россией с временно оккупированных территорий. Речь идет о топорах XVII века, скифских мечах и тому подобном.

Об этом сообщает Офис президента. В присутствии Зеленского министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас и посол Украины в США Оксана Маркарова подписали соответствующий сертификат передачи украинских артефактов, конфискованных правоохранителями США.

"Каждый раз, когда что-то возвращается в Украину, что-то украденное россиянами, это означает возвращение жизни и справедливости, что очень важно", — отметил Зеленский.

Артефакты, переданные США Украине

В июне 2022 года Таможенно-пограничная служба США задержала антикварный артефакт, который после проведения соответствующего исследования был определен как железный топор XVII века с молотком на задней части. Его незаконно вывезли из Украины и доставили в США.

Кроме того, тогда же были изъяты артефакты, незаконно ввезенные в США из России. Среди них были три железных топора XVII века, три кирки XVII века, два железных скифских меча-акинаки VI века до нашей эры, а также железный наконечник копья, датируемый приблизительно с 500 по 1200 год до нашей эры.

В сети иронизируют по поводу этого "оружия", которое Украина получила от Соединенных Штатов. "Это типа лендлиз который нам обещали чтоб с орками воевать? Как вовремя и как уместно! Спасибо", "Это может и оружие, но не то, что нам нужно", "Поставки вооружения от США. Древнее не нашлось. Будет с чем воевать", "Это вместо атакамсов дали топоры и мечи, луков не было", — пишут комментаторы.

Как сообщал "Телеграф", в ходе визита Зеленского в США, страна не только подтвердила свою всестороннюю поддержку Украине, но и объявила о новом пакете военной помощи на сумму 325 млн долларов. В него войдут боеприпасы, в ом числе для ПВО и HIMARS, системы противовоздушной обороны Avenge и много другого.