Буданов снова заговорил о сроках освобождения Крыма и сделал тонкий намек

Позволит ли активизация ударов по Крыму вернуть полуостров

Освобождение Крыма – вопрос времени. События, происходящие во временно оккупированном Россией Крыму, соответствуют прогнозам главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова и указывают цель контрнаступления Вооруженных сил Украины. В этом направлении проделано много работы.

Сейчас Украина наносит удары по военным объектам на полуострове. Об этом Буданов рассказал в интервью The WarZone.

Глава ГУР отметил, что события на полуострове "косвенно указывают" на планы украинских командиров, но не сказал конкретно, вернет ли Украина Крым в этом году.

"Наша контрнаступательная операция началась в начале лета и продолжается до сих пор. Я не являюсь главнокомандующим Генерального штаба, однако, говоря о Крыме, вы не могли не заметить, что с середины августа происходит определенная активизация по полуострову и это может косвенно подсказать вам ответ на ваш вопрос ", — отметил руководитель ГУР.

Буданов подчеркнул, что украинские удары направлены на военную инфраструктуру и объекты российских оккупантов. В частности, ВСУ поражают системы ПВО.

"В результате атак мы делаем дыры в общем покрытии российского ПВО. Эти дыры используются для других целей. Кроме того, мы истощаем их запасы зенитных ракет, поскольку они не безграничны. А с политической точки зрения, мы также демонстрируем очевидную несостоятельность российских систем ПВО, что делает их менее ценными на мировых рынках вооружений», — подытожил Буданов.

Недавно ВСУ атаковал штаб Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе. По информации Буданова, погибли по меньшей мере девять высших офицеров, еще 16 получили ранения.

Ранее "Телеграф" писал, что в четверг, 24 августа, в эфире телемарафона Буданов прокомментировал важность спецоперации с высадкой разведчиков в Крым.