Буданов знову заговорив про терміни звільнення Криму та зробив тонкий натяк

Чи дозволить активізація ударів по Криму повернути півострів

Звільнення Криму — питання часу. Події, які відбуваються в тимчасово окупованому росією Криму, відповідають прогнозам очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова та вказують мету контрнаступу Збройних сил України. У цьому напрямку зроблено багато роботи.

Зараз Україна наносить удари по військовим об’єктам на півострові. Про це Буданов розповів у інтерв’ю для The WarZone.

Очільник ГУР зазначив, що події на півострові "опосередковано вказують" на плани українських командирів, але не сказав конкретно, чи поверне Україна Крим цього року.

"Наша контрнаступальна операція розпочалася на початку літа і триває досі. Я не є головнокомандувачем Генерального штабу, проте, говорячи про Крим, ви не могли не помітити, що з середини серпня відбувається певна активізація щодо півострову і це може опосередковано підказати вам відповідь на ваше запитання", — зазначив керівник ГУР.

Буданов акцентував, що українські удари спрямовані на військову інфраструктуру та об’єкти російських окупантів. Зокрема ЗСУ вражають системи ППО.

"Унаслідок атак ми робимо дірки в загальному покритті російського ППО. Ці дірки використовуються для інших цілей. Окрім того, ми виснажуємо їхні запаси зенітних ракет, оскільки вони не безмежні. А з політичної точки зору, ми також демонструємо очевидну неспроможність російських систем ППО, що робить їх менш цінними на світових ринках озброєнь", — підсумував Буданов.

Нещодавно ЗСУ атакувати штаб Чорноморського флоту росії в тимчасово окупованому Севастополі. За інформацією Буданова, загинули щонайменше дев’ять вищих офіцерів, ще 16 дістали поранення.

Раніше "Телеграф" писав, що у четвер, 24 серпня, в ефірі телемарафону Буданов прокоментував важливість спецоперації з висадкою розвідників до Криму.