Не тільки території: Буданов назвав те, що Україна обов'язково має повернути

рф підміняє історію

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов дав інтерв’ю відомому українському журналісту Дмитру Комарову. У ньому він, зокрема, розповів про те, як ЗСУ вдалося досягти такого результату під час контрнаступу на Харківщині минулого року.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ. Так, на думку Буданова, ключову роль у звільненні області відіграли раптовість, швидкість та рішучість дій Сил безпеки та оборони України.

Також начальник української розвідки описав кремлівські методички, які країна-агресор використовує при спробах окупації чужих територій – головним інструментом для росіян слугує підміна реальності.

"Починається вона зазвичай зі зміни історії. Вони починають штучно вигадувати історію для регіонів. Розповідають, що їхньої історії не існує, вона неправильна, що все це історично російські землі, що немає там таких народів", — пояснив він.

Глава ГУР переконаний, що Україна має повернути свою історію.

"Це ми Київська Русь. Звідси все пішло. Це наші пращури і москву палили свого часу. Русь у ті часи в Константинополь заходила. Нам треба повернути свою історію, а вона ― славетна", – наголосив керівник Військової розвідки України.

Нагадаємо, що про звільнення Криму та прогнози з цього приводу ви можете прочитати в інтерв’ю Дмитра Снєгирьова "Телеграфу" під назвою "Окупанти повторять "жест доброї волі": військовий експерт назвав дві причини, чому звільнити Крим буде легше за Донбас

Раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони збираються звільнити Бахмут у Донецькій області та ще два захоплені росіянами міста.