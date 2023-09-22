Не только территории: Буданов назвал то, что Украина обязательно должна вернуть

рф подменяет историю

Начлаьник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Комарову. В нем он, в частности, рассказал о том, как ВСУ удалось добиться такого результата во время контрнаступления на Харьковщине в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МОУ. Так, по мнению Буданова, ключевую роль в освобождении области сыграли внезапность, быстрота и решительность действий Сил безопасности и обороны Украины.

Также начальник украинской разведки описал кремлевские методички, которые страна-агрессор использует при попытках оккупации чужих территорий – главным инструментом для россиян служит подмена реальности.

"Начинается она обычно с смены истории. Они начинают искусственно придумывать историю для регионов. Рассказывают, что их истории не существует, она неправильна, что все это исторически русские земли, нет таких народов", ― объяснил он.

Глава ГУР убежден, что Украина должна вернуть свою историю.

"Это мы Киевская Русь. Отсюда все пошло. Это наши предки и москву жгли в свое время. Русь в то время в Константинополь заходила. Нам нужно вернуть свою историю, а она – славная", – подчеркнул руководитель Военной разведки Украины.

Напомним, что об освобождении Крыма и прогнозах по поводу этого вы можете прочитать в интервью Дмитрия Снегирева "Телеграфу" под названием Оккупанты повторят "жест доброй воли": военный эксперт назвал две причины, почему освободить Крым будет легче чем Донбасс".

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны собираются освободить Бахмут в Донецкой области и еще два захваченных россиянами города.