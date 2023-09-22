Есть план освобождения трех городов: громкое заявление Зеленского

Стоит ожидать хороших новостей с фронта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны собираются освободить Бахмут в Донецкой области и еще два захваченных россиянами города.

Об этом глава государства сообщил в ходе дискуссии с американскими редакторами в Вашингтоне. Такая информация появилась на CNN.

"Мы деоккупируем Бахмут. Я думаю, что мы деоккупируем еще два города" — заявил Владимир Зеленский.

При этом украинский лидер отказался назвать города, которые защитники намерены освободить. Но добавил, что у ВСУ есть комплексный план деоккупации.

Обстановка на фронте

Напомним, что 18 сентября командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что в боях на Бахмутском направлении были разбиты и потеряли боеспособность одни из самых подготовленных частей россиян. Речь идет о 72 отдельная мотострелковой бригаде, 31 и 83 отдельных бригадах десанта. Но враг все еще не намерен отказываться от попытки вернуть утраченные позиции.

В свою очередь британская разведка 20 сентября сообщала, что железная дорога вблизи Клещеевки до сих пор под контролем оккупантов. Но при этом их оборона в Бахмуте, вероятно, ослаблена. А ВСУ якобы приближаются к дороге, по которой ведется снабжение Бахмута с юга.

По данным начальника пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, озвученным в эфире телемарафона 21 сентября, трасса Бахмут — Горловка уже находится под огневым контролем украинских военных.

Ранее "Телеграф" писал, что по словам начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, сухопутный коридор в оккупированный Крым может быть разорван еще до наступления зимы.