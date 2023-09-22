Оккупанты повторят "жест доброй воли": военный эксперт назвал две причины, почему освободить Крым будет легче чем Донбасс

Слишком оптимистичные прогнозы относительно нашей скорой победы не пойдут на пользу Украине

На фоне массированных атак Крыма БПЛА, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что сухопутный коридор в оккупированный Крым может быть разорван еще до наступления зимы. В разговоре с The Economist глава ГУР отметил, что первая линия обороны россиян на важнейшем южном направлении — в Запорожье — уже местами прорвана, а это означает, что операция по разрыву сухопутных связей россии с полуостровом может быть завершена в течение нескольких следующих месяцев.

По словам Буданова, украинские силы уже задействовали часть своих резервов для выполнения операции. В то же время противник развернул уже даже те резервы, которые должны были быть задействованы в октябре и, вопреки его заявлениям, не имеет "абсолютно никакого стратегического резерва".

Существует ли вероятность того, что амбициозные прогнозы разведки оправдаются, и какие шаги для этого должны быть выполнены украинской армией, "Телеграф" спрашивал у военного эксперта, сопредседателя общественной инициативы "Права справа" Дмитрия Снегирева.

– Как вы оцениваете прогнозы ГУР по продвижению в направлении Крыма?

– Если бы подобные заявления всегда сбывались, мы бы уже давно пили кофе на набережной в Ялте. Напомню, что в прошлый раз наши войска "должны были" зайти в Крым еще в конце весны.

Следует очень осторожно относиться к подобным прогнозам, особенно когда они звучат не в комментариях военных и политических экспертов, которые могут позволить себе ошибаться или даже хайповать, а в официальных заявлениях военной разведки.

Планы должны быть амбициозными, но они должны основываться на трезвом анализе ситуации. В противном случае разведке снова и снова придется признавать, что мы "сбились с графика".

– Педалирование на этой теме в информпространстве обусловлено стратегичностью цели?

– Так называемый сухопутный коридор был одной из основных целей "специальной военной операции" рф. Учитывая, что две других – контроль над Каховской ГЭС для водоснабжения Крыма и контроль над Запорожской АЭС для поставок электроэнергии в Крым – полностью провалены и сняты с повестки дня, прекращение функционирования сухопутного коридора полностью обесценит так называемую "СВО". Это прекрасно понимают как в россии, так и в Украине, поэтому да, тема действительно важна.

– Насколько ВСУ близки к прорыву сухопутного коридора на полуостров?

– Сухопутный коридор – это участок суши, соединяющий оккупированный Крым с тыловыми территориями россии, оккупированными районами Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Его функционирование крайне важно для российских оккупантов в вопросе логистики и удовлетворения потребностей как гражданской, так и военной компоненты российской стороны в Крыму.

Контрнаступление ВСУ с целью выхода на сухопутный коридор ведется на нескольких участках одновременно. В частности, ведутся бои в районе Угледара, ведь расстояние до Мариуполя там составляет 70 километров, продвижение на Времевском выступе и успешный характер боев на Запорожском направлении, в районе Роботиного и Вербового, для выхода в зону контроля за сухопутным коридором через Токмак.

– Возможно ли реализовать эти планы за следующие два-три месяца?

– Это слишком оптимистичные оценки. Ширина коридора сегодня составляет около 70 километров. Учитывая многоэшелонный характер обороны русских оккупантов на всех участках фронта, это крайне сложная задача.

Для понимания: в Запорожском направлении мы прорвали первую линию обороны, бои за вторую продолжаются, но, по информации непосредственно с места событий, оккупанты создают уже четвертую линию обороны.

Кроме того, осуществляется передислокация оперативных резервов оккупационных войск из других участков фронта в места возможного прорыва ВСУ. В частности, на Запорожское направление переброшено подразделение 86-й воздушно-десантной дивизии из Сватовского направления, которое считается для россиян приоритетным в вопросе наступления на Купянск и Изюм. Также переброшена 7-я воздушно-десантная дивизия из Херсонского направления, где они фактически обнажили линию фронта, что дало возможность успешного проведения десантных операций на левом берегу Вооруженным силам Украины.

Оккупанты прекрасно понимают возможные сценарии со стороны Украины и тоже не сидят, сложа руки. В таких условиях говорить о стремительном прорыве коридора я бы не стал.

– Битва за Крым будет финальной в этой войне или освобождение оккупированных частей Донецкой и Луганской областей может продолжаться дольше?

– Деоккупация населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях будет тяжелее, чем освобождение полуострова. Во-первых, за девять лет оккупации там построена эшелонная система обороны. Во-вторых, агломерация городов – сплошная городская застройка.

Города-миллионники или даже населенные пункты с численностью населения более 100 тысяч человек освобождать гораздо сложнее, ведь речь идет об уличных боях высокой интенсивности. Темп продвижения в таких условиях гораздо медленнее, а коэффициент потерь для атакующей стороны составляет 3 к 1.

Оккупанты в течение семи месяцев штурмовали Бахмут, рассчитанный на 80 тысяч населения. Представьте сложность продвижения в Донецке с его застроенностью под миллион жителей.

В этом смысле освобождать Крым будет значительно легче. Во-первых, он лишен фактора высокой агломерации городов; во-вторых, он имеет тотальную логистическую зависимость от внешних поставок. Таким образом ВСУ будет достаточно взять под контроль основные логистические хабы: Крымский и Чонгарский мост. В тот же момент у оккупантов встанет вопрос повторения "жеста доброй воли", как это было в Херсонской области.

– По состоянию на сегодняшний день мы обеспечены всем необходимым вооружением для проведения этих операций?

– Нам нужно все. В том числе – самолеты. Без паритета в воздухе об успешном взятии под контроль сухопутного коридора в Крым и говорить нечего. Также нужна инженерная техника разминирования. Сейчас в Запорожской и Донецкой областях сплошные минные поля, глубина которых составляет от 7 до 15 километров. Всегда есть потребность в снарядах — танковых, артиллерийских, минометных.

Нужна бронетехника, средства поражения, реактивная ствольная артиллерия. При этом нужны конкретно системы реактивной артиллерии ATACMS с дальностью поражения до 300 км и непременно ракеты кассетного типа. Это даст возможность локализации мест хранения бронетехники, ведь, к сожалению, крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP бьют по одиноким целям, в то время как у ATACMS зона поражения может достигать километра, что позволит выводить из строя аэродромы и места базирования тяжелой бронетехники.

Имея все это, мы сможем установить паритет в средствах поражения с русскими оккупантами.