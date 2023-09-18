Было два вида антисемитизма: как рф еще до войны разжигала ненависть на Донбассе

Еще до начала войны в Крыму и на Донбассе уже разжигали провокации ФСБ

Антисемитизм в Украине, например, заявлениями о Зеленском, россияне начали разжигать еще в 2014 году. На оккупированных территориях даже раньше.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил советский диссидент, сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин Украины Иосиф Зисельс. По его словам, на Донбассе и в Крыму еще до начала войны уже разжигали провокации ФСБ для того, чтобы поссорить народы между собой.

"Более того, они одновременно раздували на Донбассе два направления антисемитизма. Первый – что "нацисты", антисемиты захватили власть после Майдана. Они пугали этим старшее поколение, мол, вернулись "нацисты", как во времена Второй мировой. Второе направление полностью противоположное, что к власти в Украине после Майдана пришли евреи и они хотят сделать здесь колонию Израиля. Это было рассчитано на молодежь", — утверждает он.

Больше о том, зачем руководство государства-агрессора пошло на новый круг разжигания межэтнической розни вы можете прочитать в полной версии интервью Иосифа Зисельса "Телеграфу" под названием "путин бесится, потому что не может победить Украину": интервью с известным диссидентом".

Напомним, ранее мы писали о том, почему путина так "клинит" на евреях.