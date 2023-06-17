Владимир Зеленский является лидером, показавшим пример мужества - Еврейская конфедерация Украины

Украина отнюдь не неонацистское государство

Еврейская конфедерация Украины сделала заявление, которым обозначила отношение еврейской общины к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Текст заявления у себя в Facebook обнародовал президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин.

"Владимир Зеленский – герой не только еврейского народа, но и всей политической украинской нации, к которой относятся, конечно, и евреи. Мы гордимся стойкостью нашего Президента, который защищает демократические ценности, свободы и миролюбивые права Украины и наших граждан", – говорится в заявлении.

Реакцию со стороны Еврейской конфедерации Украины вызвало выступление владимира путина, назвавшего Президента Украины "не евреем, а позором нации, покрывающим неонацизм". Путин также в очередной раз подчеркнул необходимость проведения в Украине так называемой "денацификации".

В связи с этим Еврейская конфедерация акцентировала на том, что Украина абсолютно не неонацистское государство. А что касается антисемитизма, то его проявления являются одними из самых низких в Европе. "В своем недавнем исследовании Антидиффамационная лига напрямую связала это с авторитетом Владимира Зеленского, возглавившего всю нацию, в том числе евреев, в борьбе с российской агрессией", – заявляют представители конфедерации.

Они также напоминают, что Украина является четвертой в мире страной по количеству Праведников народов мира (люди, спасавшие евреев во время Холокоста) – 2691 человек, по данным Яд Вашем. А по данным украинских исследователей, украинцев-Праведников насчитывается более 15 тысяч. На их счету – сотни тысяч спасенных жизней евреев.

"Именно при Президенте Владимире Зеленском провозглашен День украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Он отмечается на государственном уровне 14 мая", – напоминает Еврейская конфедерация.

Ее заявление завершается демонстрацией аргумента, который лучше всего опровергает нарративы российской пропаганды — фото поврежденной российским обстрелом Меноры в Мемориале "Дробицкий Яр" в окрестностях Харькова.

Напомним, что во время Холокоста нацисты в Дробицком Яру расстреляли около 20 тысяч узников Харьковского гетто. Российские обстрелы Меноры имели место 26 марта 2022 года.