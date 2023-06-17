Володимир Зеленський є лідером, який показав приклад мужності – Єврейська конфедерація України

Україна аж ніяк не є не неонацистською державою

Єврейська конфедерація України зробила заяву, якою окреслила ставлення єврейської спільноти до президента України Володимира Зеленського. Текст заяви у себе в Facebook оприлюднив президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін.

"Володимир Зеленський – герой не лише єврейського народу, а й усієї політичної української нації, до якої належать, звісно, і євреї. Ми пишаємось непохитною стійкістю нашого Президента, який захищає демократичні цінності, свободи та миролюбні права України та наших громадян", – йдеться у заяві.

Реакцію з боку Єврейської конфедерації України викликав виступ володимира путіна, який назвав Президента України "не євреєм, а ганьбою нації, який потурає неонацизму". І вкотре наголосив на необхідності проведення в Україні так званої "денацифікації".

У зв’язку із цим Єврейська конфедерація також закцентувала на тому, що Україна аж ніяк не є не неонацистською державою. А що стосується антисемітизму, то його прояви є одними з найнижчих у Європі. "У своєму недавньому дослідженні Антидифамаційна ліга прямо пов'язала це з авторитетом Володимира Зеленського, який очолив усю націю, у тому числі євреїв, у боротьбі з російською агресією", – засвідчують представники конфедерації.

Вони також нагадують, що Україна є четвертою у світі країною за кількістю Праведників народів світу (люди, які рятували євреїв під час Голокосту) – 2 691 особа, за даними Яд Вашем. За даними ж українських дослідників, українців-Праведників налічується понад 15 тисяч. На їхньому рахунку – сотні тисяч врятованих життів євреїв.

"Саме за Президента Володимира Зеленського започатковано День українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Він відзначається на державному рівні 14 травня", – нагадує Єврейська конфедерація.

Її заява завершується демонстрацією аргументу, який якнайкраще спростовує наративи російської пропаганди, — фото пошкодженої російським обстрілом Менори у Меморіалі "Дробицький Яр" на околицях Харкова.

Нагадаємо, що під час Голокосту нацисти у Дробицькому Яру розстріляли близько 20 тисяч в'язнів Харківського гетто. Російський обстріл Менори мав місце 26 березня 2022 року.