Було два види антисемітизму: як рф ще до війни розпалювала ненависть на Донбасі

Ще до початку війни у Криму та на Донбасі вже розпалювали провокації ФСБ

Антисемітизм в Україні, наприклад, заявами про Зеленського, росіяни почали розпалювати ще у 2014 році. На окупованих територіях навіть раніше.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" заявив радянський дисидент, співпрезидент Асоціації єврейських організацій та громад України Йосиф Зісельс. За його словами, на Донбасі та у Криму ще до початку війни вже розпалювали провокації ФСБ для того, щоб посварити народи між собою.

"Ба більше, вони одночасно роздмухували на Донбасі два напрями антисемітизму. Перший — що "нацисти", антисеміти захопили владу після Майдану. Вони лякали цим старше покоління, мовляв, повернулися "нацисти", як за часів Другої світової. Другий напрям — повністю протилежний, що до влади в Україні після Майдану прийшли євреї і вони хочуть зробити тут колонію Ізраїлю. Це було розраховано на молодь", — стверджує він.

Більше про те, навіщо керівництво держави-агресора пішло на нове коло розпалювання міжетнічної ворожнечі, ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Йосифа Зісельса "Телеграфу" під назвою "путін біситься, бо не може перемогти Україну": інтерв’ю з відомим дисидентом".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому путіна так "клинить" на євреях.