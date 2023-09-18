"Здивувався, якби цього не було: відомий дисидент розповів, чому путіна "клинить" на євреях

Антисемітизм для росії це норма

У регулярних скандальних висловлюваннях володимира путіна щодо євреїв немає нічого дивного. Антисемітизм давно є невід’ємною рисою російської влади.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив радянський дисидент, співпрезидент Асоціації єврейських організацій та громад України Йосиф Зісельс. Він підкреслив, що ще за російської імперії антисемітизм в росії завжди був і на державному, і на побутовому рівнях.

"Тому ми не дивуємося, коли в росії є антисемітизм. Я скоріше здивувався б, якби його не було", — говорить Зісельс.

При цьому, співрозмовник "Телеграфа" вважає, що це явище в росії кероване, і воно "включається" тоді, коли це вирішують нагорі.

"Це ми вже бачили в російській історії, коли розчинений внизу, в народі антисемітизм мобілізується, маніпулюється і направляється в потрібне русло. Це було під час боротьби з так званими космополітами, у 1940-ві роки, у справі лікарів. Тоді Сталін використовував це. Потім — Хрущов, Брежнєв.

Наприклад, за вказівкою згори було обмеження на прийняття у виші студентів єврейської національності. На Україну тоді радянська влада дивилася як на полігон, бо втрата України завжди була кошмаром радянської влади. Тому вони випробовували тут різні потужні спецоперації і в Україні вступити єврею у виш, у 1960-ті роки було неможливо, хоч як би [гарно] ти вчився", — сказав він.

У випадку ж із сучасним російським антисемітизмом він, на думку Зісельса, "включився" через втрати на війні та втрату почуття реальності.

"Він не може перемогти Україну, він просто біситься від того відчаю. Він не може сам для себе визнати, що у весь його пафос "денацифікації" ніхто не вірив із самісінького початку, бо в країні, де єврей є президентом, взагалі абсурдно казати про якусь "денацифікацію", — думає співпрезидент Асоціації єврейських організацій.

Більше про те, навіщо керівництво держави-агресора пішло на нове коло розпалювання міжетнічної ворожнечі, ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Йосифа Зісельса "Телеграфу" під назвою "путін біситься, бо не може перемогти Україну": інтерв’ю з відомим дисидентом".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що путін назвав Володимира Зеленського "ганьбою єврейського народу".