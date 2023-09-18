"Удивился, если бы этого не было: известный диссидент рассказал, почему путина "клинит" на евреях

Антисемитизм для рф это норма

В регулярных скандальных высказываниях владимира путина по поводу евреев нет ничего удивительного. Антисемитизм уже давно является неотъемлемой чертой российской власти.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал советский диссидент, сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин Украины Иосиф Зисельс. Он подчеркнул, что еще при российской империи антисемитизм в россии всегда был и на государственном, и на бытовом уровнях.

"Поэтому мы не удивляемся, когда в россии есть антисемитизм. Я бы скорее удивился, если бы его не было", — говорит Зисельс.

При этом, собеседник "Телеграфа" считает, что это явление в россии управляемое, и оно "включается" тогда, когда это решают наверху.

"Это мы уже видели в русской истории, когда растворенный внизу, в народе антисемитизм мобилизуется, манипулируется и направляется в нужное русло. Это было во время борьбы с так называемыми космополитами, в 1940-е годы, в деле врачей, тогда Сталин использовал это, затем Хрущев, Брежнев.

К примеру, по указанию сверху было ограничение на принятие в вузы студентов еврейской национальности. На Украину тогда советская власть смотрела как на полигон, потому что потеря Украины всегда была кошмаром советской власти. Поэтому они испытывали здесь разные мощные спецоперации и в Украине вступить еврею в вуз, в 1960-е годы было невозможно, как бы [хорошо] ты не учился", — сказал он.

В случае же с современным российским антисемитизмом он, по мнению Зисельса, "включился" из-за потерь на войне и утраты чувства реальности.

"Он не может победить Украину, он просто бесится от этого отчаяния. Он не может сам для себя признать, что во весь его пафос "денацификации" никто не верил с самого начала, потому что в стране, где еврей является президентом, вообще абсурдно говорить о какой-то "денацификации", — думает сопрезидент Ассоциации еврейских организаций.

Больше о том, зачем руководство государства-агрессора пошло на новый круг разжигания межэтнической розни вы можете прочитать в полной версии интервью Иосифа Зисельса "Телеграфу" под названием "путин бесится, потому что не может победить Украину": интервью с известным диссидентом"

Напомним, ранее мы писали о том, что путин назвал Владимира Зеленского "позором еврейского народа".