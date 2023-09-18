До наступления зимы: Буданов анонсировал важное событие на фронте

По его словам, у ВСУ есть время, чтобы реализовать задуманное

Украинские военные в ходе своего контрнаступления смогут перекрыть сухопутный коридор оккупантов с Крымом. Это случится еще до наступления зимы.

Такую точку зрения в интервью The Economist выразил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, оккупанты уже сейчас в отчаянии развернули свои резервы.

Буданов отметил, что Украина также задействовала резервные войска. При этом резервы россиян недостаточно сильны.

"Вопреки тому, что российская федерация декларирует, она не имеет абсолютно никакого стратегического резерва", — отметил он.

По словам главы ГУР, 25-я российская общевойсковая армия, которая была передислоцирована на восточный фронт вокруг Лимана и Купянска, имеет лишь 80% личного состава и 55% техники от необходимого количества.

Также Буданов высказался о "медленном" продвижении ВСУ. По словам разведчика, это связано с тем, что враг хорошо окопался и подготовился. При этом глава ГУР признался, что не понимает заявлений о том, что контрнаступление должны было проходить быстрее.

"Карандаш сильный или слабый? Это зависит от того, как на него смотреть". Контрнаступление продолжается. У Украины еще есть время. До наступления грязного сезона еще больше месяца. "И это факт", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что ранее о контрнаступлении высказался президент Украины.