"Крабова пастка": ЗСУ обрали ідеальний момент удару по штабу ЧФ у Севастополі — супутникові фото

На супутникових фото видно пошкодження з різних боків

Сили спеціальних операцій України розповіли подробиці удару по штабу Чорноморського флоту рф в Севастополі 22 вересня. Свою операцію військові прозвали "Крабова пастка".

Як повідомили у Telegram-каналі ССО, діяли воїни спільно з Повітряними Силами ЗСУ. Також відомо, що в результаті удару багато загиблих і постраждалих, хоча влада росії та окупованого міста мовчить про це.

ССО провели кропітку роботу напередодні удару, що дозволило "вчасно і точно" вразити штаб ЧФ рф у момент, коли там проходила нарада керівного складу. Необхідні дані були передані повітряним силам, які й випустили ракети по штабу окупантів у Севастополі.

"Деталі проведення стануть відомими, коли це буде можливо, а результат — десятки загиблих та поранених окупантів, серед яких вищий керівний склад флоту", — зазначили у ССО.

Також у мережі з’явилися перші знімки пошкодженого штабу із супутника, які вдалося зробити у перші години після удару. Військовий аналітик Бреді Афрік у своєму Twittеr згадав, що по штабу ЧФ росії вдарили кілька крилатих ракет Storm Shadow/SCALP.

"На нових супутникових знімках Криму видно дим, що піднімається над штабом Чорноморського флоту росії у Севастополі", — написав автор публікації.

А в Twittеr OSINTtechnical зіставили існуючі наземні зображення із супутниковими. На кадрах можна побачити пошкоджену будівлю з різних сторін.

"Будівля виглядає не чудово", — сказано в описі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 23 вересня у Севастополі знову пролунали вибухи. Місцеві повідомляють, що бачили в небі ракету, а над Інкерман підіймається дим.