В Севастополе новый взрыв: оккупанты уже "объясняют", в чем дело

На этот раз оккупанты списали все на "демонтаж"

Утром в понедельник, 25 сентября, в оккупированном Севастополе прогремело несколько взрывов. В районе штаба ЧФ рф, куда ранее прилетела ракета, виден дым.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

По данным оккупационных "властей" Крыма, причина звуков и дыма якобы в том, что проводится демонтаж в штабе ЧФ, который ранее был разрушен украинской ракетой. Однако граждан об этом не предупредили.

Дым в Севастополе

Как сообщили местные жители, в районе проспекта Победы в Севастополе якобы сбили ракету и туда направляются автомобили скорой помощи. Связано ли это со взрывом и задымлением в районе штаба ЧФ рф, пока неясно.

Также люди рассказывают, что в Севастопольской бухте в районе памятника Затопленным кораблям 24 сентября установили какие-то буи. В понедельник в этом месте работает катер.

Напомним, ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота россиян утром 22 сентября. На месте были ликвидированы 9 человек, а еще 16 получили ранения. Большинство из них являются офицерами. Среди раненых — командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук, он находится в очень тяжелом состоянии. Начальник штаба генерал-лейтенант Олег Цеков находится без сознания.

Как рассказывал "Телеграф", 24 сентября жителей Крыма вновь переполошила информация о якобы применении украинскими военными ракет ATACMS, которых пока еще нет на вооружении ВСУ. В частности за один из таких прилетов было воспринято возгорание в Балаклавском районе Севастополя.