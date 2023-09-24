В Крыму переполошились из-за пожара в Севастополе: говорили даже о применении ATACMS

На месте пожара работают спасатели

Жителей Крыма вновь переполошила информация о якобы применении украинскими военными ракет ATACMS, которых пока еще нет на вооружении ВСУ.

В частности за один из таких прилетов было воспринято возгорание в Балаклавском районе Севастополя. Судя сообщениям в местным telegram-каналах, густой дым видели в районе улицы Сапунгорской.

Согласно заявлению местного гауляйтера михаила развожаева, там загорелась сухая трава на площади около 3,5 тысячи квадратных метров.

По предварительной информации причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. О пострадавших информации не поступало, на место уже прибыли пожарные.

Примечательно, что перед этим в крымских пабликах сообщили об угрозе ударов баллистическими ракетами ATACMS. Что характерно, официально эти ракеты Украине переданы не были, а вопрос их передачи до сих пор открыт.

Напомним, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассказал "Телеграфу" о том, почему Украина усиливает удары по российским войскам в Крыму и о каких важных изменениях глобальной ситуации это говорит.