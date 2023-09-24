У Криму переполошилися через пожежу в Севастополі: говорили навіть про застосування ATACMS

На місці пожежі працюють рятувальники

Жителів Криму знову переполошила інформація про нібито застосування українськими військовими ракет ATACMS, яких поки що немає на озброєнні ЗСУ.

Зокрема, за один з таких прильотів було сприйнято спалах у Балаклавському районі Севастополя. Судячи з повідомлень у місцевих telegram-каналах, густий дим бачили в районі вулиці Сапунгірської.

Згідно з заявою місцевого гауляйтера михайла развожаєва, там спалахнула суха трава на площі близько 3,5 тисячі квадратних метрів.

За попередньою інформацією, причиною займання стало необережне поводження з вогнем. Про постраждалих інформації не надходило, на місце вже прибули пожежники.

Примітно, що перед цим у кримських пабліках повідомили про загрозу ударів балістичними ракетами ATACMS. Що характерно, офіційно ці ракети Україні передано не були, а питання їхньої передачі досі відкрите.

Нагадаємо, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко розповів "Телеграфу" про те, чому Україна посилює удари по російських військах у Криму та про які важливі зміни глобальної ситуації це говорить.