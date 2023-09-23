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Удар по штабу ЧФ рф в Севастополе был виден из космоса: появились новые фото

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Удар по штабу ЧФ рф в Севастополе был виден из космоса: появились новые фото

Удар по штабу россиян был виден издалека

В пятницу, 22 сентября, украинские военные нанесли удар по Крымскому полуострову и поразили штаб Черноморского флота в Севастополе. При этом последствия прилета были настолько мощными, что дым был виден из космоса.

Соответствующими снимками поделился telegram-канал "Збройні Сили України. Війна з окупантами", который освещает события, связанные с войной.

На трех фотографиях виден момент перед попаданием и непосредственно клубы дыма после прилета.

Обстрел Крыма 22 сентября
Штаб россиян до прилета
Обстрел Крыма 22 сентября
Момент попадания
Обстрел Крыма 22 сентября

ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота россиян утром 22 сентября. На месте были ликвидированы 9 человек, а еще 16 получили ранения. Большинство из них являются офицерами.

Напомним, о том, каких ракетных и беспилотных "сюрпризов" россиянам ждать от украинских военных "Телеграфу" рассказал эксперт и полковник ВСУ Владислав Селезнев. Его мнение вы можете прочитать, перейдя по ссылке.

Как сообщалось ранее, громкие звуки в Крыму слышали и 23 сентября. По словам местных жителей взрыв в Севастополе прогремел в 08:32, он был настолько сильным, что вдалеке в окнах задрожали стекла

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#Крым #Севастополь #Обстрел