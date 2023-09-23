Удар по штабу ЧФ рф в Севастополе был виден из космоса: появились новые фото

Удар по штабу россиян был виден издалека

В пятницу, 22 сентября, украинские военные нанесли удар по Крымскому полуострову и поразили штаб Черноморского флота в Севастополе. При этом последствия прилета были настолько мощными, что дым был виден из космоса.

Соответствующими снимками поделился telegram-канал "Збройні Сили України. Війна з окупантами", который освещает события, связанные с войной.

На трех фотографиях виден момент перед попаданием и непосредственно клубы дыма после прилета.

Штаб россиян до прилета

Момент попадания

ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота россиян утром 22 сентября. На месте были ликвидированы 9 человек, а еще 16 получили ранения. Большинство из них являются офицерами.

Напомним, о том, каких ракетных и беспилотных "сюрпризов" россиянам ждать от украинских военных "Телеграфу" рассказал эксперт и полковник ВСУ Владислав Селезнев. Его мнение вы можете прочитать, перейдя по ссылке.

Как сообщалось ранее, громкие звуки в Крыму слышали и 23 сентября. По словам местных жителей взрыв в Севастополе прогремел в 08:32, он был настолько сильным, что вдалеке в окнах задрожали стекла