"Это уже не смешно": у россиян паника после нового удара по Севастополю, украинцы им тонко ответили

Россияне начинают что-то подозревать

В оккупированном россией Севастополе уже второй день подряд гремят взрывы. 22 сентября ракета прилетела по штабу Черноморского флота, а с утра в субботу в городе также слышали взрыв и видели пролет ракеты.

Как пишет Telegram-канал "Крымский ветер", в Севастополе тревогу объявляли несколько раз за утро. После отбоя проходило буквально 15 минут и снова включали сирены.

Напомним, по словам местных жителей взрыв в Севастополе прогремел в 08:32, он был настолько сильным, что даже вдалеке в окнах задрожали стекла. В районе Инкермана или Северной стороны в небо поднимается "гриб" дыма.

Тем временем жители Крыма не могут попасть в укрытия. Бомбоубежища во время воздушной тревоги закрыты на ключ.

Оккупационные власти поспешили заверить, что "отработала ПВО". Однако даже сами россияне уже не особо доверяют сообщениям своих властей. Они выражают большие сомнения, что ракеты сбили и взрыв вызвало падение обломков. Многие сходятся во мнении, что все происходящее "уже не смешно". Также они иронизируют, что 22 сентября такой "обломок" прилетел в штаб Черноморского флота рф.

В свою очередь украинцы шутками отреагировали на очередную "бавовну" у оккупантов Крыма. "8 лет бомбили Севастополь!", "Бархатный сезон в Крыму удался", "24 февраля идет к вам", "Какая печаль скоро украинцы в Крыму увидят украинские флаги", "Продам надувные матрацы, круги, надувной банан. Недорого", — разразились сарказмом комментаторы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота россии в Севастополе погибли как минимум девять человек. Кроме того, еще 16, среди которых и два российских генерала, получили ранения.

Напомним, о том, каких ракетных и беспилотных "сюрпризов" россиянам ждать от украинских военных "Телеграфу" рассказал эксперт и полковник ВСУ Владислав Селезнев. Его мнение вы можете прочитать, перейдя по ссылке.