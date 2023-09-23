"Це вже не смішно": у росіян паніка після нового удару по Севастополю, українці їм тонко відповіли

Росіяни починають щось підозрювати

В окупованому росією Севастополі вже другий день поспіль лунають вибухи. 22 вересня ракета прилетіла штабом Чорноморського флоту, а з ранку в суботу в місті також чули вибух і бачили проліт ракети.

Як пише Telegram-канал "Кримський вітер", у Севастополі тривогу оголошували кілька разів за ранок. Після відбою проходило буквально 15 хвилин і знову вмикали сирени.

Нагадаємо, за словами місцевих жителів вибух у Севастополі прогримів о 08:32, він був настільки сильним, що навіть вдалині у вікнах затремтіли шибки. У районі Інкермана чи Північної сторони у небо здійнявся "гриб" диму.

Тим часом жителі Криму не можуть потрапити до укриття. Бомбосховища під час повітряної тривоги закриті на ключ.

Окупаційна влада поспішила запевнити, що "відпрацювала ППО". Однак навіть самі росіяни вже не особливо довіряють повідомленням своєї влади. Вони висловлюють великі сумніви, що ракети збили та вибух спричинило падіння уламків. Багато хто сходиться на думці, що все, що відбувається "вже не смішно". Також вони іронізують, що 22 вересня такий "уламок" прилетів до штабу Чорноморського флоту росії.

Своєю чергою українці жартами відреагували на чергову "бавовну" в окупантів Криму. "8 років бомбили Севастополь!", "Оксамитовий сезон у Криму вдався", "24 лютого йде до вас", "Який сум незабаром українці в Криму побачать українські прапори", "Продам надувні матраци, кола, надувний банан. Недорого", — вибухнули сарказмом коментатори.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за словами керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту росії в Севастополі загинули щонайменше дев’ятеро людей. Крім того, ще 16, серед яких і два російські генерали, отримали поранення.

Нагадаємо, про те, яких ракетних та безпілотних "сюрпризів" росіянам чекати від українських військових "Телеграфу" розповів експерт та полковник ЗСУ Владислав Селезньов. Його думку ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.