У Криму знову вибухи: росіяни повідомляють про ракетний удар

У Криму знову неспокійно

У Криму знову неспокійно, там увімкнули повітряну тривогу через загрозу ракетного удару. У мережі вже з’явилася інформація про те, що вибухи чули біля Джанкоя.

Як повідомляє Baza, окупанти перекрили рух мостом через Керченську протоку, при цьому в мережі вже почали з’являтися численні відеозаписи того, як на півострові звучить повітряна тривога.

За даними пропагандистських telegram-каналів, тривога працює через загрозу удару крилатими ракетами. При цьому повідомляється, що з кримських аеродромів було піднято в повітря практично всю авіацію, а в Джанкої злетіли гелікоптери.

Крім того, в мережі з’явилися відео того, як люди в Севастополі намагалися потрапити в укриття, але вони, природно, виявилися закритими.

При цьому з’явилася інформація, що загрозу безпілотників також було оголошено у Білгородській та Курській областях Росії. За даними росіян, у Білгородській області активно працює ППО і вже збито не менше 5 дронів.

Як повідомлялося раніше, вранці понеділка, 25 вересня, в окупованому Севастополі пролунало кілька вибухів. У районі штабу ЧФ рф, куди раніше прилетіла ракета, знову було видно дим.