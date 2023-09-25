У Севастополі новий вибух: окупанти вже "пояснюють", у чому справа

На цей раз окупанти списали все на "демонтаж"

Вранці у понеділок, 25 вересня, в окупованому Севастополі пролунало кілька вибухів. У районі штабу ЧФ росії, куди раніше прилетіла ракета, видно дим.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

За даними окупаційних "влад" Криму, причина звуків і диму нібито в тому, що проводиться демонтаж у штабі ЧФ, який раніше був зруйнований українською ракетою. Однак, громадян про це не попередили.

Дим у Севастополі

Як повідомили місцеві жителі, в районі проспекту Перемоги у Севастополі нібито збили ракету і туди прямують автомобілі швидкої допомоги. Чи це пов’язано з вибухом і задимленням в районі штабу ЧФ рф, поки неясно.

Також люди розповідають, що у Севастопольській бухті у районі пам’ятника Затопленим кораблям 24 вересня встановили якісь буї. У понеділок там працює катер.

Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по штабу Чорноморського флоту росіян вранці 22 вересня. На місці було ліквідовано 9 осіб, а ще 16 отримали поранення. Більшість із них є офіцерами. Серед поранених — командувач угрупування генерал-полковник Олександр Романчук, він перебуває у дуже важкому стані. Начальник штабу генерал-лейтенант Олег Цеков непритомний.

Як розповідав "Телеграф", 24 вересня мешканців Криму знову переполошила інформація про нібито застосування українськими військовими ракет ATACMS, яких поки що немає на озброєнні ЗСУ. Зокрема, за один з таких прильотів було сприйнято спалах у Балаклавському районі Севастополя.