Удар по штабу ЧФ рф в Севастополі було видно з космосу: з’явилися нові фото

Удар по штабу росіян було видно здалеку

У п’ятницю, 22 вересня, українські військові завдали удару по Кримському півострові і вразили штаб Чорноморського флоту в Севастополі. При цьому наслідки прильоту були настільки потужними, що дим було видно з космосу.

Відповідними знімками поділився telegram-канал "Збройні Сили України. Війна з оккупантами", який висвітлює події, пов’язані з війною.

На трьох фотографіях видно момент перед попаданням і клуби диму безпосередньо після прильоту.

Штаб росіян до прильоту

Момент влучення

ЗСУ завдали удару по штабу Чорноморського флоту росіян вранці 22 вересня. На місці було ліквідовано 9 осіб, а ще 16 отримали поранення. Більшість із них є офіцерами.

Нагадаємо, про те, яких ракетних та безпілотних "сюрпризів" росіянам чекати від українських військових "Телеграфу" розповів експерт та полковник ЗСУ Владислав Селезньов. Його думку ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.

Як повідомлялося раніше, гучні звуки у Криму чули і 23 вересня. За словами місцевих жителів, вибух у Севастополі пролунав о 08:32, він був настільки сильним, що вдалині у вікнах затремтіли шибки.