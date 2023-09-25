Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев объяснил "Телеграфу", почему чем меньше на публику выносят данных о переданном нам вооружении – тем лучше

Удары по вражеским объектам в Крыму в последнее время стали скорее правилом, чем исключением. При этом следует понимать, что на все объекты, которые там поражаются, наводят наши люди.

Такое точное попадание, да еще и в такое нужное время (как с тем же штабом чф рф в Севастополе во время совещания там высшего офицерского состава), невозможно без партизанской работы. Без четкого времени и координат.

Но прилетает ведь не только по штабам, но и по складам, аэродромам. Уничтожается логистика. Попросту говоря – мы "выносим" тылы противника. А борьба с базами, со складами помогает нивелировать количественное превосходство русских в живой силе, которой они забрасывают фронт. Можно сколько угодно бросать на убой "мяса", но, если у тебя логистика не работает, нет возможности оперативно перебрасывать силы и средства, ты проиграешь, даже имея количественное преимущество.

Если же говорить о недостаче дальнобойного вооружения, обо всей этой возне вокруг американских ракет ATACMS, признаюсь – я даже обрадовался, что американцы перестали отчитываться в публичном пространство обо всём, что передали. Пусть оккупанты узнают об этом уже на поле боя. И в этом смысле вряд ли случайны соответствующие заявления Зеленского.

Объективно в интересах всего Запада, всего условного коллективного "Рамштайна", чтобы эта война не затягивалась, как пытаются сейчас делать русские. Так что в итоге – всё у нас будет. А может, уже есть…

И чем меньше выплескивается в публичное пространство перечней того, что нам передают союзники, тем лучше.

У меня нет сомнений, что так называемого Крымского (Керченского, путинского) моста не будет ровно в тот момент, как того захочет Украина. Это вопрос желания, тактики и стратегии ВСУ. А когда не будет моста – начнется у оккупантов и коллаборантов "новая прекрасная жизнь" в Крыму. Очень недолгая.