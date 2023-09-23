Белый дом никак не определится с передачей ATACMS Украине: эксперт назвал преимущества этих ракет

Если Украина получит ракеты ATACMS, то сможет наносить комбинированные удары по российским важным объектам

В Белом доме не могут подтвердить информацию о том, что Джо Байден согласился передать Украине ракеты ATACMS с кассетными боеголовками. Президент США на встрече с Зеленским заверил в дальнейшей поддержке США, но конкретных заявлений о далекобойных ракетах не делал.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Болого дома Карин Жан-Пьер. В то ж время ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко в эфире телемарафона пояснил, какие преимущества получит Украина в случае передачи ATACMS.

"Президент (Джо Байден — ред.) неоднократно говорил, что передача ATACMS возможна в будущем. Но я не имею никакой новой информации, чтобы объявить", — сказала Жан-Пьер.

Она также добавила, что новый пакет военной помощи подтверждает твердые намерения США о том, что страна и дальше намерена помогать Украине.

По словам Валерия Романенко, если США все же одобрят передачу ракет ATACMS, то у Украины появится возможность наносить "комбинированные удары", сочетая эти ракеты с британскими Storm Shadow.

"Дальность в общем, что у ATACMS, что у Storm Shadow примерно одинакова — 270 км. Но они баллистические, и можно будет наносить комбинированные удары. И американцы проверят, способны ли российские современные комплексы ПВО С-400 отражать атаки ATACMS", — пояснил Романенко.

А если бы еще Германия одобрила передачу ракет Taurus, у которых дальность еще больше, то это позволило бы ВСУ наносить удары по ключевым стратегическим базам и объектам россиян на захваченных территориях. При условии, что США передадут даже 100 ракет ATACMS, то Украина уже могла бы нанести существенный урон россиянам.

Также "Телеграф" рассказывал о том, куда могут достать ракеты ATACMS. Россиянам не только в приграничных районах посоветовали готовиться.