В зоне поражения окажутся больше 10 областей россии

После того как стало известно, что США передадут Украине ракеты ATACMS, в сети посоветовали россиянам вместо очередных красных линий рисовать "коричневые линии". Дальность нового вооружения поможет атаковать ряд приграничных и не только областей россии.

В сети показали примерную зону поражения американских ракет ATACMS. Стоит отметить, что достаться может не только россии.

Дальность ракет ATACMS с кассетными боеголовками составляет 300 км. Это означает, что в зоне поражения как территория россии, так и Беларуси, которая предоставляет свои полигоны для тренировки путинских солдат и не только.

Так, попасть под раздачу могут следующие области россии: Курская, Белгородская, Воронежская, Брянская, Смоленская (частично), Калужская (частично), Тульская (частично), Орловская, Ростовская, Волгоградская (частично) и Краснодарский край. Оккупированные территории Украины, включая Крым также в зоне поражения ракет.

Что касается Беларуси, то атаке может подвергнуться вся территория страны, включая столицу Минск.

Зона поражения американских ракет ATACMS

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