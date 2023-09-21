Укр

Россия под прицелом: куда достанут самые дальнобойные ракеты ВСУ (карта)

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
Читати українською
Автор
Пуск ракеты
Пуск ракеты. Фото Открытые источники

Под удар попадают несколько центров оружейной промышленности

ВСУ наращивают силу и точность ракетных ударов по временно оккупированному Крыму, нанося все более усиливающиеся потери противнику. С получением нового американского тактического комплекса ATACMS география ударов может расшириться.

"Телеграф" решил посчитать, до каких городов рф смогут дотянуться ВСУ новыми ракетами и каким предприятиям военно-промышленного комплекса оккупантов грозит высокоточный удар. Вероятнее всего, для таких атак будут использоваться наиболее дальнобойные снаряды, имеющиеся у Украины — Storm Shadow с дальностью в 250 км, "Нептун" с дальностью в 280 км и американский ATACMS, который также может поступить на вооружение Вооруженных сил Украины.

Storm Shadow и его французский вариант SCALP последнее время активно используют для ударов по военно-морской базе оккупантов в Севастополе и по большей части Крымского полуострова. Правда, его дальности в 250 км в экспортном варианте все-таки маловато для нанесения ударов по глубокому тылу врага.

Чуть бо́льшую дальность (280 км), дает украинская противокорабельная ракета "Нептун", в апреле 2022 года потопивший флагман Черноморского флота рф крейсер "Москва". Но ее можно использовать и для ударов по предприятиям ВПК рф в прифронтовых областях. Благо, дальности вполне хватает.

Куда достанут ракеты ВСУ
Радиус действия самых дальнобойных ракет ВСУ

Так, при пуске из Харьковской или Сумской областей "Нептун" уверенно поражает цели в Брянске, Курске, Воронеже, Орле, а из Донецкой – еще и в Ростове-на-Дону. В каждом из этих городов есть заводы, работающие на армию рф:

  • Брянск – завод №111, производящий спецтехнику в виде полевых кухонь, столовых, мобильных хлебопекарен, цистерн для воды и рефрижераторов, посуду для военнослужащих;
  • Курск – завод по производству аккумуляторов для военной техники – колесных бронеавтомобилей, грузовых автомобилей КамАЗ и "Урал" и других. Также неподалеку от Курска расположен военный аэродром, который в конце августа уже атаковали дроны;
  • Воронеж — самолётостроительный завод, производящий для нужд мо рф воздушные суда, например, Ил-96, которые используются в качестве топливозаправщиков для стратегической авиации оккупантов, наносящих по Украине ракетные удары. Также на Ил-96 летает президент рф;
  • Орел – завод "Орелтекмаш", после агрессии рф против Украины начал выпускать продукцию для нужд армии оккупантов, например, модули для строительства полевых госпиталей;
  • Ростов-на-Дону – завод "Росвертол", производящий транспортные вертолеты Ми-26Т, боевые Ми-24 и Ми-28, которые показали свою полную бесполезность против ВСУ.

Получив же ракеты ATACMS с их дальностью в 300 км, ВСУ смогут еще и наносить удар в самое "сердце" российского ВПК – по городу Туле. В последней расположены десятки заводов производящих военную продукцию.

Наконец, в 2024-м году на вооружение ВСУ могут поступить украинские ракеты "Сапсан" с дальностью около 400 км, что еще больше усилит ударную силу украинской армии. До столицы страны-агрессора — москвы — остается расстояние буквально в пару сотен километров.

Теги:
#Оружие #Ракеты #Сапсан #Нептун