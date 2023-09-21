Россия под прицелом: куда достанут самые дальнобойные ракеты ВСУ (карта)

Под удар попадают несколько центров оружейной промышленности

ВСУ наращивают силу и точность ракетных ударов по временно оккупированному Крыму, нанося все более усиливающиеся потери противнику. С получением нового американского тактического комплекса ATACMS география ударов может расшириться.

"Телеграф" решил посчитать, до каких городов рф смогут дотянуться ВСУ новыми ракетами и каким предприятиям военно-промышленного комплекса оккупантов грозит высокоточный удар. Вероятнее всего, для таких атак будут использоваться наиболее дальнобойные снаряды, имеющиеся у Украины — Storm Shadow с дальностью в 250 км, "Нептун" с дальностью в 280 км и американский ATACMS, который также может поступить на вооружение Вооруженных сил Украины.

Storm Shadow и его французский вариант SCALP последнее время активно используют для ударов по военно-морской базе оккупантов в Севастополе и по большей части Крымского полуострова. Правда, его дальности в 250 км в экспортном варианте все-таки маловато для нанесения ударов по глубокому тылу врага.

Чуть бо́льшую дальность (280 км), дает украинская противокорабельная ракета "Нептун", в апреле 2022 года потопивший флагман Черноморского флота рф крейсер "Москва". Но ее можно использовать и для ударов по предприятиям ВПК рф в прифронтовых областях. Благо, дальности вполне хватает.

Радиус действия самых дальнобойных ракет ВСУ

Так, при пуске из Харьковской или Сумской областей "Нептун" уверенно поражает цели в Брянске, Курске, Воронеже, Орле, а из Донецкой – еще и в Ростове-на-Дону. В каждом из этих городов есть заводы, работающие на армию рф:

Брянск – завод №111, производящий спецтехнику в виде полевых кухонь, столовых, мобильных хлебопекарен, цистерн для воды и рефрижераторов, посуду для военнослужащих;

Курск – завод по производству аккумуляторов для военной техники – колесных бронеавтомобилей, грузовых автомобилей КамАЗ и "Урал" и других. Также неподалеку от Курска расположен военный аэродром, который в конце августа уже атаковали дроны;

Воронеж — самолётостроительный завод, производящий для нужд мо рф воздушные суда, например, Ил-96, которые используются в качестве топливозаправщиков для стратегической авиации оккупантов, наносящих по Украине ракетные удары. Также на Ил-96 летает президент рф;

Орел – завод "Орелтекмаш", после агрессии рф против Украины начал выпускать продукцию для нужд армии оккупантов, например, модули для строительства полевых госпиталей;

Ростов-на-Дону – завод "Росвертол", производящий транспортные вертолеты Ми-26Т, боевые Ми-24 и Ми-28, которые показали свою полную бесполезность против ВСУ.

Получив же ракеты ATACMS с их дальностью в 300 км, ВСУ смогут еще и наносить удар в самое "сердце" российского ВПК – по городу Туле. В последней расположены десятки заводов производящих военную продукцию.

Наконец, в 2024-м году на вооружение ВСУ могут поступить украинские ракеты "Сапсан" с дальностью около 400 км, что еще больше усилит ударную силу украинской армии. До столицы страны-агрессора — москвы — остается расстояние буквально в пару сотен километров.