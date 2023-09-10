Еще раз доказал свою бесполезность: оккупанты опозорились видео с вертолетом Ми-28

Вертолет за 18 миллионов долларов показал только одно

Ударный вертолет Ми-28Н российских оккупантов несколько минут пытался сбить из 30-мм пушки украинский дрон UJ-22 Airborne, летевший с малой скоростью. При этом стрельбу по "тихоходу" пытаются выдать за великую победу.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, оккупанты лишь подтвердили бесполезность своего новейшего воздушного судна Ми-28Н (индекс Н — ночной).

"Не имеющий аналогов в мире Ми-28 несколько минут (а возможно и дольше) не может попасть из 30-мм 2А42 по БПЛА, крейсерская скорость которого 120 км/ч!", — пишет эксперт.

Позже оккупанты заявили, что будут созданы специальные вертолетные подразделения охотников за БПЛА, которые будут комплектоваться Ми-28Н. Тем самым они хотят решить, как проблему налётов неизвестных дронов-камикадзе на территорию рф, так и применения сотни железяк, по 18 млн долл. каждая.

"Теперь ударный вертолёт, который оказался совершенно бесполезным в условиях реальной, полномасштабной войны, будет охотится на… БПЛА! Что самое смешное, на такую мысль российское командование подтолкнуло применение Ми-28Н против дрона в Орловской области, где вертолёт из 30-мм 2А42 пытался дюжиной пристрелок попасть по дрону UJ-22 Airborne, а также случай, когда Ми-28Н, внимание, отогнал (!!!) дрон от побережья Крыма. Отогнал!!!", — иронизирует Александр Коваленко.

Не исключено, что все это является пиаром для вертолетов, которые показали свою бесполезность в Украине, где их не применяют уже с осени 2022 года. Зато Ми-28 поставляют в Африку, а то и просто передают бесплатно, чтобы африканские союзники поддерживали оккупантов.