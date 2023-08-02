Не могут воевать в Украине – будут охотиться на зебр: оккупанты отправят в Африку "гробы с пропеллером"

Опозорившийся в Украине вертолет отправится в Африку

В конце июля в российском Санкт-Петербурге прошел форум "россия-Африка", на котором диктатор владимир путин пообещал главам стран Черного континента всемерную поддержку. В числе последней оказались и поставки туда авиатехники, например, ударных вертолетов Ми-28.

Об этом в своем Telegram-канале пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Ми-28 предлагался африканцам под вывеской "ударный вертолёт, подтвердивший качество в зоне боевых действий". Но вот в том то и дело, что в зоне БД в Украине Ми-28 практически не появлялся и был он очень, очень редкой птичкой. В основном все задачи выполнял Ка-52. И это неспроста", — утверждает эксперт.

Уже со второй половины 2022 года ударные вертолёты Ми-28 перестали активно применять в боевых действиях из-за очень высокого уровня потерь. Причем не только от огня противника, но и от возникающих из-за серьёзных эксплуатационных нагрузок технических проблем, поломок, выхода из строя оборудования.

"Когда сам по себе Ми-28 появился, он уже значительно отставал от AH-64 Apache. У советского вертолёта был слабый комплекс вооружений, не обеспечивавший ему преимущество в воздухе, а имевшиеся системы, тот же РЛС, не оптимизировали работу вертолёта, а ограничивали её. И за 40 лет эксплуатации ни один недостаток вертолёта не был устранён. Причем была критическая зависимость от погодных условий, которые могли привести даже к потере управления машиной, дезориентации пилотов", — подчеркивает Александр Коваленко.

В условиях пасмурной погоды в Украине, весной 2022-го, Ми-28 делали своих пилотов слепыми и глухими, что в свою очередь превращало их в легкую мишень для мобильных групп с ПЗРК. Авиаторы могли даже не заметить охотников за вертолетами, а комплекс вооружений не позволял их поражать на максимальном отдалении.

В итоге Ми-28 стали применять только для пусков НАРов (неуправляемых авиационных ракет) издалека, а практически все боевые задачи выполняли Ка-52. Но и то только потому, что они получились менее "кривыми", чем Ми-28. Впрочем, от массовой гибели в Украине это экипажи вертолетов Ка-52 не спасало.

"В общем, "На тобі, небоже, що мені негоже". Вертолёт, ушедший в глубокий тупик за 40 лет существования, абсолютной бесполезный в реальных боевых действиях, теперь будут сплавлять в Африку. Ну, да, как транспорт для охоты на зебр вполне сойдёт, в серьёзном же конфликте — гроб с пропеллером".

Но даже та техника, которую оккупанты "улучшают" для себя, оказывается полным провалом. Как, например, танки Т-72Б3М.