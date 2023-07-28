Оккупанты похвастались "улучшенными" Т-72: что не так с российскими танками

Якобы улучшенные танки на деле могут оказаться легкой добычей для ВСУ

Основной производитель танков в рф — завод "Уралвагонзавод" — отчитался об отправке в армию оккупантов очередной партии танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М.

Видео с презентации предприятия в своем Telegram-канале разместил офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин. Утверждается, что Т-90 были сделаны с нуля.

Но, судя по Telegram-каналу минобороны рф, особую надежду оккупанты возлагают именно на модернизированные Т-72Б3М, называя их практически "новыми".

Улучшенный Т-72

Так, танк получил решетчатые экраны, динамическую защиту "Реликт", что значительно повысило "живучесть" и эффективность применения бронемашины, многоканальный прицел наводчика "Сосна-У" с автоматом сопровождения целей и тепловизионным каналом, позволяющий обнаруживать цели на дистанции до 5 км. А также новый двигатель мощностью 1130 л. с.

На деле же, как пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, Т-72Б3М имеет массу проблем:

чтобы переустановить блоки аппаратуры внутренней связи коммутации и управления (Р-168), необходимо перепрошить их программное обеспечение, для чего в поле необходимо вызывать соответствующего "ботаника";

в блоках динамической защиты "Реликт" часто оказывается взрывчатка, утратившая свои характеристики за время длительного хранения;

вместо тепловизионного прицела "Сосна-У" часто ставят старые 1ПН96МТ-02 с дальностью обнаружения всего 3 км, поскольку современные прицелы производит всего один завод в Беларуси.

Но даже при условии установки именно "Сосны-У", танки стандарта НАТО все равно наголову превосходят технику оккупантов. Западные бронемашины способны засекать свои цели с 8-10 км и уничтожать с расстояния 5 километров, в то время как россияне смогут еле-еле увидеть врага (и то не факт), но так и не сподобятся нанести ответный удар.