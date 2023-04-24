Abrams и Leopard против Т-62, Т-72 и Т-90: как может выглядеть реальный бой на украинском фронте

Танки НАТО обладают массой преимуществ перед российскими, но решающим станет одно

Близость контрнаступления ВСУ поднимает вопрос о вероятном столкновения в открытом бою танков производства рф и НАТО, которые активно получают ВСУ.

"Телеграф" решил разобраться, как это будет, ведь такое сражение с участием сотен танков производства СССР и США было чуть более 30 лет назад.

Истинг 73 — последняя танковая битва 20 века

26 февраля 1991 года в ходе освобождения силами международной коалиции территории Кувейта, оккупированного Ираком, состоялось танковое сражение, в котором танковые части США в лице 2-го бронекавалерийского полка разгромили части элитной дивизии Ирака "Тавакална" (Риск) и другие части. Та битва получила название "битва у Истинг 73", по названию метки на карте армии США где произошло сражение.

Встречное танковое сражение в пустыне продолжалось практически весь день и ночь, а к утру 27 февраля части Ирака были разгромлены и побежали. Их потери составили по разным подсчетам от 150 до 200 танков и не менее 200 единиц другой бронетехники.

Потери США были значительно меньше, но было выявлено много случаев "дружественного огня", что было вызвано большим количеством техники на относительном небольшой площади и сложными условиями боя – горящими нефтяными вышками и боями ночью.

Данный бой интересен тем, что в нем приняли участие американская техника в лице танков Abrams и БМП M2 Bradley, которые уже поступили в Украину, и иракские танки Т-62, Т-72 и даже Т-55, сегодня активно применяемые оккупантами.

Хотя бой тогда велся комплексно и немалые потери иракским танкам нанесли вертолеты, артиллерия и пехота США с ПТРК, бой показал полное преимущество американских танков.

Abrams имели гораздо более лучшую оптику, позволявшую выявлять и точно поражать танки Ирака на дальности до 2,5 км днем и не менее 1 км ночью или в условиях дыма, благодаря тепловизионным прицелам, которых у иракцев не было.

Аналогичная ситуация может случиться и в ходе будущего наступления ВСУ.

Заметят с 8 км, поразят с 4 км – как танки НАТО будут бить оккупантов

Со времени битвы у Истинг 73 прошли 32 года, и технологии на Западе не стояли на месте, чего нельзя сказать о россии.

Так, современные дальномеры танков НАТО позволяют засекать цель на дальности от 8 (Abrams) до 10 км (Leopard-2), правда при этом эффективная стрельба из них ограничивается 4 км.

В то же время, дальность выявления танков у лучшего на данный момент тепловизионного прицела, доступного рф – "Сосна-У", ограничивается 5 км. Причем данный прицел производится в рф всего одним заводом в Вологде, а был разработан и вовсе в Беларуси.

В результате, складывается нехватка даже таких прицелов и ставят еще более старые 1ПН96МТ-02 с дальностью обнаружения цели до 3 км. Как несложно догадаться, экипаж даже с "Сосной-У" позднее обнаружит противника, а танк с 1ПН96МТ-02 будет уничтожен даже до того, как врага успеют заметить.

При этом танки образца НАТО обладают массой средств для поражения техники оккупантов – это и "обычные" бронебойные танковые снаряды. Например, снаряд DM-53 для Leopard-2 способен пробить броню до 750 мм, что как раз соответствует лобовой броне Т-72, и точно пробьет ее борта и корму, не говоря уже о более старых Т-62 и Т-55. А британский танк Challenger 2 имеет снаряды с обедненным ураном, которые готовы также дать ВСУ.

Кроме того, в современной войне танки редко двигаются поодиночке, обычно их сопровождает мотопехота, в случае США передвигающаяся на БМП M2 Bradley, которые своим ПТРК способны поразить любой танк оккупантов и имеют 25-мм снаряды с обедненным ураном, также пробивающие танковую броню.

Кошмарить оккупантов будут ночью?

Вместе с тем, сравнивать украино-российскую войну с Ираком 1991 года все же не следует, ведь хотя в обоих случаях не сплошной линии фронта, ВСУ явно не будут обладать сотнями танков для массированных атак, так тактика танков очевидно будет другой.

Вероятнее всего, техника образца НАТО будет использоваться небольшими группами в виде группы танков и БМП с мотопехотой, которые благодаря высокой подвижности будут проникать вглубь вражеских позиций по бездорожью и наносить удары по тылам.

Гораздо лучшая оптика, особенно ночная, позволяющая засекать врага в 8-10 км и уверенно поражать до 4 км, позволит таким группам сеять панику в тылах врага, особенно ночью, когда из-за отставания в технологиях противник фактически будет "слеп".

Впрочем, не только немногочисленные Abrams и Leopard-2 способны громить оккупантов, не менее опасными для оккупантов могут стать и более старые "Леопарды-1", которых Украина может получить до 300 единиц.