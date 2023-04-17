Как ухудшить танки с помощью модернизации: рабочий рецепт от вс рф

Еще до встречи с ВСУ оккупанты своими модификациями гробят свои танки

Оккупанты в попытках улучшать свои условно современные танки Т-90 и более старые Т-72 делают все настолько неуклюже, что это только ухудшает их боевые характеристики.

Как сообщает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, последним примером такого улучшения стала установка динамической защиты "Контакт-1" прямо поверх противокумулятивной сетки на танке Т-90 "Прорыв".

Т-90 с защитой на противокумулятивной сетке

"Чем этот Т-90М "Прорыв" не угодил? А тем, что противокумулятивная сетка под его башней залеплена динамической защитой "Контакт-1". То есть, на вибрирующую сетку, нацепили кирпичи ДЗ, чтобы повысить защиту ослабленной зоны Т-90М?", — задается вопросом эксперт.

Проще говоря, установленные на сетку "кирпичи" со взрывчаткой, входящие в состав "Контакт-1", во время езды просто не смогут быть целостной структурой в плане какой-либо защиты, что явно не пойдет на пользу. О том, что такая "защита" будет выполнять свои функции — вообще речь не идет.. Наконец, "кирпичи" могут просто выпасть из сетки.

Другим неудачным примером подобного улучшения стала модернизация танка Т-72Б3, который был показан на репетиции парада победы в российском Екатеринбурге. На нем помимо нескольких тонн дополнительной динамической защиты, которой облеплен танк, в глаза бросается тепловизионный прицел 1ПН96МТ-02. И наличие данного прибора о многом говорит, подчеркивает тот же Александр Коваленко.

"Дело в том, что на танки Т-72Б3 модернизации образца 2016 года устанавливался более современный прицел "Сосна-У". Но, в отличие от "Сосна-У" у 1ПН96МТ-02 нет дневного канала, он применяет неохлаждаемую матрицу, что сокращает дальность обнаружения целей до 3 км и не может наводить управляемые ракеты. То есть, на более "новую" "модернизацию" Т-72, поставили более примитивный и менее функционабельный прицел? Экономят баблишко, или у Вологодского оптико-механического завода, что-то с выпуском продукции пошло не по плану", — отмечает эксперт.

Т-72 со старым прицелом

Ранее СМИ уже сообщали об использовании более старых прицелов при модернизации более новых танков Т-80БВМ, что может говорить именно о нехватке современных прицелов.

Так, танковый прицел "Сосна-У" был создан благодаря покупке телевизионных матриц производства французской фирмы Thales, которые для рф покупала Беларусь, но теперь доступ к ним оказался ограничен.

Ранее "Телеграф" сообщал как оккупанты модернизацией ухудшили боевые характеристики и без того старого танка Т-62.