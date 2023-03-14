Хотели как лучше, а вышло как всегда: оккупанты "модернизацией" ухудшили древний танк

Танк стал после улучшения только хуже

В фоне больших потерь боевой техники оккупанты пошли на сомнительные эксперименты с устаревшими моделями танков. Одним из них стал возврат в строй и "модернизация" Т-62, выпущенных минимум полвека назад.

Об этом сообщает военный обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко, комментируя визит одного из депутатов госдумы рф на 103-й бронетанковый ремонтный завод в Забайкалье.

Мало того, что эта модель танка сама по себе устарела и совершенно не годится для современного поля боя, самый "новый" из них произведен в 1975-м году, но его еще и модернизируют так, что только ухудшают возможности бронетехники.

Как пишет эксперт, в кадр чётко попал процесс перелицовки Т-62 посредством установки пассивной защиты в виде металлополимерных блоков и динамической защиты "Контакт-1", что, согласно задумке "танковых гениев", должно повысить бронезащиту. По факту все получилось точно наоборот, причем сразу по двум причинам:

установка металлополимерных блоков либо ДЗ "Контакт-1" на Т-62 позволяла повысить его выживаемость против танков 1960-х годов, имевших калибр пушки до 115 мм. Он также мог противостоять средствам поражения, имевшимся на вооружении пехоты, т.е. РПГ-7. Однако сегодня против 125 мм бронебойных подкалиберных и кумулятивных танковых снарядов, а также современных ПТРК вроде "Корсара", "Стугны-П", не говоря уж о Javelin, эта защита бесполезна;

кроме того, установка металлополимерных блоков сильно нагружает ходовую часть, что ведет к большему износу ее узлов и более частому выходу из строя.

"Получается, что танк, и без того не блиставший мобильностью и развивавший максимум 50 км/ч, после установки комплекта пассивной защиты значительно снижал свои характеристики. А теперь представим себе, какой будет мобильность Т-62 с блоками и ДЗ "Контакт-1" вместе взятыми? Танк получает тяжёлый обвес брони, которая его в современном бое спасёт разве что от РПГ-7, при этом значительно снижает его мобильность и надёжность. Значительно", — резюмирует Александр Коваленко.

Впрочем, даже новое оружие оккупантов выходит откровенно плохим. Так, "высокоточная" бомба "Гром-2" вместо позиций ВСУ поразила чей-то огород во временно оккупированном Донецке.